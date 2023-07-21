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Германия подтвердила готовность помочь Польше в случае угрозы

Министр обороны Германии Борис Писториус

Германия поддержит Польшу, своего союзника по НАТО, в случае, если Варшава столкнется с потенциальной угрозой нападения группировки "Вагнер" с территории соседней Беларуси. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об этом в пятницу на пресс-конференции в Праге. Министру был задан вопрос о том, как отреагировала бы Германия на перспективу обострения ситуации на восточной границе Польши. На это обратил внимание американский телеканал CNN.

"Мы все вместе, мы тесно координируем наши действия - и не только когда мы очно встречаемся друг с другом на уровне министров обороны, но и в других случаях. Когда наши польские друзья потребуют помощи - если случится худшее из худшего - они получат её", ответил Писториус на вопрос журналиста.

Участника ЧВК "Вагнер" прибыли в Беларусь после краткосрочного мятежа, устроенного командованием этого военного формирования в прошлом месяце. В минувшую среду Евгений Пригожин, как предполагается, появился на видеокадрах, приветствуя своих подчинённых на территории Беларуси. Министерство обороны этой страны объявило в четверг, что её военнослужащие проведут совместные военные учения с вагнеровцами вблизи границы с Польшей.

Польское государственное агентство ПАП (PAP) сообщило в пятницу со ссылкой на председателя Комитета безопасности Польши Збигнева Хоффманна, что армейские части будет передислоцированы с запада на восток страны.

Хоффманн заявил, что такое решение было принято министром обороны Польши Мариушем Блазчаком в результате рассмотрения Комитетом безопасности "вероятной угрозы со стороны группы "Вагнер", находящейся в Беларуси.

CNN отмечает, что Писториус выразил уверенность в готовности двух союзников по НАТО к возможному нападению, если таковое было бы предпринято.

В тот же день, 21 июля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша вызовет посла России в МИД после слов российского диктатора Владимира Путина, что Сталин якобы "подарил" Польше земли.

"Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в Министерство иностранных дел".

Президент России Владимир Путин ранее в пятницу выступил с обвинениями в адрес Польши, которая якобы вынашивает планы "непосредственно вмешаться" в войну и отторгнуть от Украины часть территорий. Как пишет CNN, Путин также утверждал, что Польша желает аннексировать часть территорий Беларуси.

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