Германия поможет Украине врачами и медицинской техникой

Германия готова помочь здравоохранению Украины. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в ходе своего визита во Львов. ФРГ намерена послать в Украину своих врачей, поставлять медикаменты, протезы, содействовать строительству травматологических центров и обучать украинских врачей реабилитации раненых.



По словам Лаутербаха, первоочередной задачей будет являться немедленная помощь жертвам войны - как военнослужащим, так и мирным гражданам. В Украину поедут 200 немецких врачей. Они будут не только лечить раненых, но и обучать украинских коллег бороться с минными и ожоговыми травмами, а также помогут подключить украинские больницы к телемедицине, чтобы украинские медики могли консультироваться с немецкими коллегами онлайн.



Компания Ottobock - крупнейший в Германии производитель протезов - предложила немецкому Минздраву услуги своих передвижных протезных мастерских, в которых пострадавшим можно будет подобрать нужные протезы на месте; также Ottobock будет обучать украинских врачей-протезистов.



Лаутербах также упомянул, что за время войны Германия послала в Украину медицинскую помощь примерно на 100 млн евро; еще 100 миллионов евро немецкий Минздрав перевел деньгами. "Наша гуманитарная помощь нужна Украине не меньше, чем поставки оружия," - сказал он.



При этом именно из-за задержек с поставками оружия Германия в последнее время подвергается критике со стороны Украины и ряда стран ЕС. Обещанных немецких установок "Гепард" и танков "Леопард", противотанковых гаубиц и систем противовоздушной обороны Украина до сих пор не получила. Немецкие СМИ и оппозиционные политики, сама Украина и другие страны критикуют правительство Олафа Шольца за нерешительность и затягивание поставок, которое, по их мнению, ослабляет положение Украины на фронте.



По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала вооруженного вторжения России в Украину зарегистрировано 290 атак на медицинские учреждения.