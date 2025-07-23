Германия приостановила программу выдачи гуманитарных виз

Германия приостановила программу приёма нуждающихся в защите иностранцев по гуманитарным соображениям. Сообщение появилось на сайте министерства внутренних дел страны. Его заметил правозащитный проект "Ковчег".

За три года гуманитарные визы получили порядка 3000 человек из России, имевших риски преследования по политическим мотивам, отмечают правозащитники. Среди них — гражданские активисты и сотрудники медиа. Приостановка не касается людей, уже находящихся в стране, продление ВНЖ по этому основанию продолжится в обычном порядке.

Гуманитарная виза давала возможность россиянам под угрозой преследования легально эмигрировать в ФРГ, отметила основательница "Ковчега" Анастасия Буракова в беседе с DW. Теперь у них осталась возможность получить политическое убежище — этот статус даёт получателю меньше прав.