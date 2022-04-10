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Германия призвала судить в Гааге Путина и Лаврова | Грани времени с Мумином Шакировым

Германия призвала судить в Гааге Путина и Лаврова | Грани времени с Мумином Шакировым
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Германия призвала судить в Гааге Путина и Лаврова | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Краматорск, Буча, Мариуполь – преступления без срока давности • Русские музыканты против войны в Украине. Рэперы протестуют, рокеры молчат? • Доллар и евро на «черном рынке» в России

• Краматорск, Буча, Мариуполь – преступления без срока давности. Германия призвала Путина и Лаврова судить в Гааге. Донбасс в ожидании российского наступления. Удастся ли Путину отпраздновать 09 мая победой в войне с Украиной?

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• Доллар и евро на «черном рынке» в России. Рубль отыграл падение начала года, но цены на товары растут. Возвращение в СССР: будут ли уголовные статьи за валютные операции без участия государства? Почему пятый пакет санкции Евросоюза не останавливает Москву?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с общественным деятелем, украинским журналистом Матвеем Ганапольским, с экономистом Максимом Блантом и музыкальным критиком Артемием Троицким.

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