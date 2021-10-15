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Германия: СДПГ, "Зелёные" и "Свободные демократы" стали ближе к соглашению

Олаф Шольц

В Германии социал-демократы (СДПГ), "Зелёные" и Свободная демократическая партия стали ближе к формированию нового правительства. По итогам предварительных переговоров, начавшихся после недавних выборов в бундестаг, лидеры трёх партий выступили за начало формальных переговоров о создании правящей коалиции и её возможной программе.

Об этом заявил в пятницу предполагаемый будущий канцлер – лидер СДПГ Олаф Шольц.

Агентство Reuters публикует отрывки из проекта программы возможного будущего правительства. Как и ожидалось, большое внимание в нём уделяется экологической проблематике, в частности развитию энергетики, основанной на возобновляемых источниках энергии. Поставлена цель до 2030 года отказаться от угля в энергетике. Проект предусматривает повышение минимальной зарплаты до 12 евро в час и отказ от повышения пенсионного возраста.

По итогам выборов в Бундестаг социал-демократы заняли первое место, опередив христианских демократов, с которыми они сейчас составляют коалицию. Расклад сил в Бундестаге таков, что возможно или продолжение "большой коалиции", против чего выступают как СДПГ, так и ХДС/ХСС, или же коалиция с участием "Зелёных" и ”Свободных демократов". Эти партии могут вступить в соглашение как с СДПГ, так и с ХДС, однако шансы социал-демократов на то, что ведущей силой будущей правящей коалиции станут именно они, существенно выше как у победителя выборов.

Ранее Шольц заявлял, что надеется сформировать правительство, которое придёт на смену кабинету Ангелы Меркель, ещё до Нового года.

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