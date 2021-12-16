Германия: "СП-2" вряд ли будет сертифицирован в первой половине 2022

Федеральное сетевое агентство Германии, которое рассматривает вопрос сертификации газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря, вряд ли примет решение по существу дела в первой половине будущего года. Об этом заявил руководитель агентства Йохен Хоманн - сообщает Reuters.

Хотя и Россия, и участвующие в проекте западные партнёры называют газопровод коммерческим предприятием, в последние годы он оказался в центре политических споров. Достроен он был позже, чем планировалось, из-за угрозы санкций США. Сейчас "Северный поток-2" вновь обсуждают - в контексте возможного широкомасштабного вторжения России на Украину. Ряд западных политиков, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, заявляют, что с трудом могут себе представить, что газопровод заработает в случае эскалации конфликта.

При этом процесс сертификации в Германии сейчас остановлен по формальным основаниям. От оператора газопровода - компании, которой владеет российский "Газпром" - требуется создать в Германии дочернюю компанию. Сейчас этот процесс уже начат, однако, по всей видимости, в первоначально установленный 4-хмесячный срок германский регулятор решить процесс о сертификации никак не успеет.

Помимо вопроса о дочерней компании, есть и более общий вопрос о соответствии газопровода европейским энергетическим нормам. Они, в частности, предусматривают, что у владельца газопровода не должно быть монополии, и что сам газопровод и перекачиваемое по нему топливо должно принадлежать разным компаниям.

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок недавно заявила, что "на данный момент" газопровод не может быть сертифицирован, поскольку не соответствует европейским нормам. При этом официально новое правительство Германии не заявляло о смене курса по вопросу о "Северном потоке-2" и отказе от него.