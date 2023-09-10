Германия впервые в истории выиграла чемпионат мира по баскетболу

Сборная Германии по баскетболу впервые в своей истории стала победителем чемпионата мира.

В воскресенье в финале немцы со счётом 83:77 выиграли у сборной Сербии. У победителей 28 очков в этом матче заработал защитник Деннис Шрёдер, выступающий за клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс". В итоге он был признан самым ценным игроком всего чемпионата.

До старта турнира Германия, по оценкам экспертов, не входила в число фаворитов. Букмекеры принимали ставки на её итоговую победу с коэффициентом 15,0. Наибольшие шансы на чемпионство специалисты традиционно отдавали сборной США. В фаворитах числилась и сборная Сербии. Однако немцы победили обе команды (у американцев они выиграли в полуфинале). США в результате и вовсе остались без медалей, уступив в матче за бронзу канадцам. Пятое место заняла сборная Латвии, а шестое - команда Литвы.