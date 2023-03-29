Германия выделит дополнительно 12 млрд евро на поддержку Украины

Германия сможет значительно увеличить расходы на поддержку Украины. Бюджетный комитет бундестага одобрил в среду выделение дополнительных средств на сумму 12 миллиардов евро на поддержку Украины на период до 2032 года. Более четверти этой суммы будет выделено в нынешнем году. Об этом представитель комитета сообщил агентству AFP.

Средства будут направляться на прямые поставки вооружения Украине или на закупки оружия для бундесвера в порядке пополнения его запасов. За прошедший год арсенал германской армии существенно сократился в результате передачи различных видов тяжелого оружия Украине.

На текущий год бюджетный комитет бундестага одобрил выделение 3,24 миллиарда евро для не запланированных ранее оборонных расходов. В последующие годы вплоть до 2032 года должны быть выделены в целом еще 8,82 миллиарда евро.

С начала полномасштабной войны России против Украины из планового бюджета ФРГ было выделено три миллиарда евро для военной помощи Украине. В 2022 году Германия в общем и целом потратила более 14 миллиардов евро для прямых поставок и дополнительно 18 миллиардов евро в рамках инициативы ЕС, - информация об этом доступна на сайте правительства ФРГ.