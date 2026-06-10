Германия выделит ещё 300 млн евро на боеприпасы для Украины

Германия выделит еще 300 млн евро на инициативу Чехии по поставкам боеприпасов для Украины. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи со своим чешским коллегой Яромиром Зуной. Его слова приводят DW и Novinky.

По словам Писториуса, эта сумма позволит закупить для украинской армии около 50 тысяч артиллерийских боеприпасов. Он назвал чешскую инициативу важным инструментом помощи стране, которая пятый год воюет с Россией.

Зуна, в свою очередь, заявил, что Германия играет важную роль как поставщик военной техники и боеприпасов и, вместе с оборонной промышленностью Чехии, вносит значительный вклад в безопасность Европы.

Чехия запустила инициативу по поставке боеприпасов Украине в 2024 году. Суть инициативы состоит в закупке снарядов в третьих странах на средства её участников. В 2026 году президент Чехии Петр Павел отметил, что число участников проекта сократилось до девяти против 18 годом ранее. Он подверг критике новое правительство Чехии во главе с Андреем Бабишем, за недостаточную поддержку проекта. Бабиш, придя к власти в прошлом году, заявил, что Чехия не свернёт инициативу, но не будет сама участвовать в ней финансово. Он заявил, что не хочет, чтобы чешские граждане оплачивали поставки оружия Украине.

При этом Германия и ряд других стран остаются среди участников проекта. В 2025 году Германия, которая является крупнейшим донором инициативы, выделила в общей сложности один миллиард евро.

По данным Минобороны Чехии, до конца года Украине планируется поставить до миллиона снарядов, в начале года ВСУ уже получили около 500 тысяч боеприпасов.