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Германия выделит новый пакет помощи Украине на 1,3 млрд евро

IRIS-T SLM
IRIS-T SLM

Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил во время встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Киеве о новом пакете военной помощи – на сумму в 1,3 миллиарда евро.

В него войдут четыре системы ПВО типа Iris-T SLM и 20 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Германия уже в третий раз после начала полномасштабной войны выделяет Украине системы типа Iris-T.

Всего Германия планирует поставить Украине 12 систем ПВО типа Iris-T. Три системы уже были поставлены, четвертая будет передана этой зимой. Еще четыре системы ПВО будут переданы Украине в течение 2024 года. Поставка систем Iris-T SLM, входящих в новый пакет помощи, запланирована на 2025 год.

Также в пакет помощи войдут 60 разведывательных дронов, более 20 радаров для борьбы с беспилотниками и противотанковые мины.

  • Современные немецкие системы ПВО Iris-T применяются для защиты украинских городов от воздушных атак. С помощью Iris-T были перехвачены многочисленные ракеты и дроны во время российских атак на территорию Украины.

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