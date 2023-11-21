Германия выделит новый пакет помощи Украине на 1,3 млрд евро

Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил во время встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Киеве о новом пакете военной помощи – на сумму в 1,3 миллиарда евро.
В него войдут четыре системы ПВО типа Iris-T SLM и 20 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Германия уже в третий раз после начала полномасштабной войны выделяет Украине системы типа Iris-T.
Всего Германия планирует поставить Украине 12 систем ПВО типа Iris-T. Три системы уже были поставлены, четвертая будет передана этой зимой. Еще четыре системы ПВО будут переданы Украине в течение 2024 года. Поставка систем Iris-T SLM, входящих в новый пакет помощи, запланирована на 2025 год.
Также в пакет помощи войдут 60 разведывательных дронов, более 20 радаров для борьбы с беспилотниками и противотанковые мины.
- Современные немецкие системы ПВО Iris-T применяются для защиты украинских городов от воздушных атак. С помощью Iris-T были перехвачены многочисленные ракеты и дроны во время российских атак на территорию Украины.
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