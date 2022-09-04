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Германия выделит Украине 200 млн евро для внутренних мигрантов

Украинские беженцы в Польше

Германия выделит Украине 200 млн евро для помощи внутренним переселенцам. Об этом сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце. По ее словам, соглашение будет подписано с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, который прибудет в Берлин в воскресенье, 4 сентября.

Шульце считает, что без международной поддержки Украина не может в полной мере обеспечить необходимые социальные выплаты тем своим гражданам, кто был вынужден покинуть родные места и переехать в более безопасные регионы страны. Она призвала и другие страны не ослаблять солидарность с воюющей Украиной и помощь ей.

По данным ООН, в Украине внутренними переселенцами вынужденно стали около 7 млн граждан. В основном они переезжают из восточных и юго-восточных регионов страны, где идут бои, на более безопасный запад Украины. Почти половина из них лишились дохода.

Всего в ходе войны России в Украине свои дома вынужденно покинули около трети ее жителей. ООН считает происходящее крупнейшим миграционным кризисом со времен Второй мировой войны.

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