Германия запросила у союзников системы ПВО для Украины

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его правительство старается найти у союзников ещё шесть систем ПВО Patriot в дополнение к той, которая была ранее обещана Украине. Шольц выступил в Брюсселе на пресс-конференции после заседания Европейского совета, сообщили мировые СМИ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украине известно о наличии в арсеналах союзных стран ста систем. Он обратился с просьбой передать хотя бы семь батарей Patriot для защиты украинских городов.

Накануне главы МИД и обороны Германии в письме к десяткам стран анонсировали глобальную инициативу по привлечению дополнительных средств ПВО для Украины.

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель призвал союзников предоставить Украине больше средств ПВО, в частности ЗРК Patriot. В четверг, 18 апреля, на встрече министров иностранных дел стран "большой семерки" в Брюсселе он заявил, что это надо сделать независимо от того, какое решение будет принято в Вашингтоне по финансированию военной помощи Украине.

"Мы не можем полагаться только на США. [...] Это должны сделать мы. У нас есть Patriot, у нас есть противоракетные системы". По словам Борреля, надо забрать их из гарнизонов, где они находятся "на всякий случай" и отправить в Украину, где бушует война. Он призвал решить эту задачу как можно быстрее.