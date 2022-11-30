Германский концерн подал в арбитраж иск к "Газпрому"

Германский энергетический концерн Uniper, терпящий гигантские убытки из-за прекращения поставок природного газа из России, решил подать в международный арбитраж в Стокгольме иск против российского концерна "Газпром". Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как заявил глава Uniper Клаус-Дитер Маубах, компания будет требовать возмещения "серьёзного финансового ущерба". Он возник, как утверждает Uniper, потому, что "Газпром" не поставил объёмы газа, предусмотренные контрактами.

После российского вторжения в Украину объёмы российского газа, поставляемого в Европу, резко снизились. В августе "Газпром" окончательно прекратил поставки по газопроводу "Северный поток" (в конце сентября он был выведен из строя предположительно в результате диверсии). Концерн Uniper, который на протяжении многих лет получал природный газ из России, теперь вынужден закупать его на мировых рынках по гораздо более высокой цене. "Одни только расходы по закупкам газа у альтернативных продавцов уже обошлись Uniper в 11,6 млрд евро", - отметил Майбах. Ранее Uniper сообщил о гигантских убытках на сумму 40 млрд евро. Правительство Германии намерено национализировать предприятие.

Российская компания "Газпром экспорт" заявила, что изучает полученное исковое заявление Uniper и не признаёт нарушение контрактов и правомерность заявленных требований германской компании о возмещении убытков.