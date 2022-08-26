"Гибридная мобилизация". Блогеры об увеличении численности армии РФ

Спустя полгода боевых действий в Украине отсутствие боевых успехов российской армии, похоже, становится очевидным даже для президента Путина, до которого информация доходит в максимально отфильтрованном виде.

За неудачи расплачивается в том числе российская оппозиция, отмечает Михаил Ходорковский:

За полгода войны, располагая «второй армией мира», Путину удалось взять часть Луганской и Донецкой областей, немного зерна, бытовой техники, а также Яшина, Ройзмана, Горинова, Пивоварова и Кара-Мурзу.

Невзирая на то что продвижение российских войск в Украине давно застопорилось, российский президент до сих пор не объявил о массовой мобилизации населения – многие аналитики уверены, что на такой шаг, которого от него ожидали с самого начала войны, он не решается из-за опасений, что это вызовет массовые протесты. Вместе с тем 25 августа Путин подписал указ об увеличении численности армии на 137 000 человек.

Владислав Иноземцев

Безусловно важнейшая новость последних недель и даже месяцев. Увеличение численности вооружённых сил на 135 тыс. человек при потерях последнего времени означает реальное вовлечение в военную службу не менее 200 тыс. граждан при уже очевидно проваленном весеннем призыве. Такое число не обеспечить ни наёмниками-вагнеровцами, ни "призывом" криминала из тюрем, ни полной мобилизацией в контролируемых областях Украины. Россия всё больше переходит на военные рельсы, и последствия этого уже скоро станут ощутимы большинством населения. Тут-то мы и увидим, насколько патриотично наше общество...

Комментаторы считают, что в первую очередь "патриотизм" нужно проявить тем, кто до этого воевал разве что с оппозицией.

Вера Афанасьева

«пришла и к путину повестка

а он никак не ожидал

и побледнел и заметался

но трубку не берет шойгу»

Михаил Ходорковский

«Генералы Генштаба призвали Путина начать массовую мобилизацию, чтобы покрыть нехватку личного состава на войне с Украиной».

Отправляйте «космонавтов», которые обычно бьют безоружных на улицах - пусть им там руки/ноги повыдергивают...

Многие уверены, что количество новых бойцов, которыми планируется пополнить армию, соответствует количеству уже понесенных потерь.

Александр Рыклин

"Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России"...

А реальную будут уменьшать ВСУ...

Максим Мирович

Наконец-то Путин публично рассказал о потерях своей армии на войне. Он подписал указ, в котором говорится, что штатная численность армии увеличивается с 2023 года на 137 тысяч человек.

Почему именно такая цифра? Это уже убитые плюс те, кто еще будут убиты до конца этого года.

Генштаб Украины оценивает российские потери намного скромнее – в 44 с лишним тысячи военнослужащих, оценка ЦРУ еще ниже – 15 тысяч. Настоящей причиной появления указа некоторые эксперты считают не необходимость компенсировать потери, а недоукомплектованность армии.

Чаще всего в комментариях встречается мнение, что новый путинский указ – просто способ провести мобилизацию, не объявляя о ней открыто.

Игорь Тышкевич

Как провести "гибридную мобилизацию?"

РФ для продолжения попыток наступления в Украине необходимо усиление армии. Но идти на политический шаг с мобилизацией в Кремле. Ведь если "мобилизация", населению надо придумывать сказки почему вдруг сил "второй армии мира" перестало хватать. В принципе, не проблема, можно напугать (пару домов и угроза "терроризма" как перед 2-й чеченской), можно разогнать новую волну истерии по борьбе " с нацизмом". НО есть одно "но" - 11.09 выборы в ряде регионов, на которых обкатываются сразу несколько приёмов для позднейших электоральных кампаний. Лишнее "волнение" пипла тут нежелательно.

Решение нашли в "гибридном" виде. Путин своим указом увеличивает численность армии до 2,039 млн человек. Немного (предыдущая численность - 1,902 млн). НО приростать ВС РФ будут именно военным персоналом. И лишние +137 тысяч - косвенное свидетельство масштабов потерь (как безвозвратных, так и санитарных) за 2022.

Для пипла теперь картинка: не мобилизация а "плановое" увеличение численности армии.

Анатолий Несмиян

Создать компактную армию, способную решать любые задачи в любом месте, определенном военной доктриной, режим не в состоянии. Пустить пыль в глаза разными «аналогов не имеющими» девайсами - не вопрос. Предъявить их - с этим гораздо сложнее. А раз так, то старый добрый принцип «завалим мясом» и «бабы еще нарожают» решает все текущие проблемы.

Правда, мяса не так чтобы уже много, а бабы рожать не спешат. Поэтому задача решается через еще один проверенный способ - население вгоняют в нищету, и уже загнанное в безнадегу, оно становится перед выбором - умереть здесь бесплатно или там - но за какие-то деньги. Хотя и с риском, что даже тут обманут.

Нынешний Кремль - это дичайшая архаика, это даже не 20 век, а гораздо глубже. Как они с таким бэкграундом намерены повелевать миром или хотя бы предъявлять претензии на совместное с кем-то управление им - неизвестно. Примитивные люди, вбившие себе в голову какие-то бредни, не способны справиться ни с чем. И это, кстати, не злословие, а холодная констатация.

Звучат и предположения, что увеличение максимальной численности армии потребовалось для того, чтобы поставить на бюджетное довольствие комбатантов из "ДНР" и "ЛНР".

Политолог Павел Лузин указывает на то, что фактическая численность армии РФ и сейчас ниже максимально заявленной. Лузин также предполагает, что число военнослужащих может быть увеличено за счет вливания в армию других структур, например Росгвардии, либо увеличения срока службы:

Слушайте, вот прицепились вы к этому увеличению предельной (номинальной) численности ВС РФ на 137 тысяч человек. Это решение, взятое само по себе, прямо противоречит и окружающей реальности, и всей логике развития ВС за последние 37 лет - с 1985 г. идут же сокращения. Реальная численность давно в районе 740-760 тысяч. Минфин еще три года назад требовал от МО привести номинальную численность ближе к реальной, но борьбу проиграл.

И что такое увеличение номинального штата с 1013 тысяч до 1150 тысяч? - Это возвращение в начала 2000-х гг. Напоминаю, что в 2005 г. предельная численность ВС РФ была установлена на 1134,8 тысяч человек. Еще раньше, в 1997 г. номинальная численность была 1,7 млн. человек, а вот реальная как раз находилась в районе 1,2 млн. Сегодня другая даже демографическая реальность. То есть российская армия в нынешних условиях миллионной не может быть никогда. Тем более с гигантскими потерями и массовыми увольнениями в условиях войны.

Зачем тогда? Не знаю. Давайте дождемся других решений, если они последуют. Может, часть росгвардии вольют в ВС, хотя это противоречит политической логике Кремля, начиная с 1930-х гг. - ведь Кремль не доверяет военным, поэтому войска НКВД/ВВ МВД/Росгвардия и были созданы.

Может, увеличат срок призывной службы до 1,5 лет (искомые +137 тысяч в теории тогда можно получить, как и соответствующее финансирование). Но это противоречит предыдущей логике сокращения призывной службы с 2 лет до 1 года, да и радикально расходится с интересами общества.

А может, пойдут на эскалацию (на ЗАЭС или прямо против стран НАТО), и тогда объявят уже войну и пойдут набирать недавно (в пределах 2-3 лет) отслуживших срочников и выпускников военных учебных центров при университетах, еще не до конца растерявших знания и навыки. До номинала не дотянут, да даже и до миллиона не дотянут, но попытаются. При этом массовую мобилизацию я до сих пор полагаю технически и политически неосуществимой.

В общем, посмотрим.

В том, что контрактников могут не отпустить с передовой, уверен и Сергей Пархоменко:

Почему-то все вокруг отнеслись как-то несерьезно к указу фараона об увеличении численности армии агрессора. Подумаешь, дескать, какие-то жалкие 137 тысяч человек дополнительно.

Между тем, цифра, кажется, не случайная. Эти 137 тысяч кое на что похожи.

Вот например, численность призывников, набранных весной 2021 года составила - 134,6 тысячи человек.

Осенью 2021 года - примерно 127 тысяч.

Весной 2022 года - 134,5 тысячи.

Можно будет набрать свежих новобранцев, а предыдущих не отпускать – и уже не считать их призывниками

Увеличение численности на эти 137 тысяч может означать намерение набрать осенний призыв-2022, и при этом отменить дембель тем, у кого срок службы вышел.

О возможности такого решения говорили некоторые эксперты, например, Майкл Коффман, еще нынешней весной. Но тогда этого не произошло.

Может произойти сейчас.

Армия агрессора испытывает острый дефицит человеческого мяса для отправки на фронт. Да еще есть формальное решение не отправлять в бойню призывников (оно бесконечно нарушается, по этому повожу постоянно происходят всякие скандалы, призывники обнаруживаются среди пленных и погибших, - но официально это запрещено).

А тут можно будет набрать свежих новобранцев, а предыдущих не отпускать - и уже не считать их призывниками. Они же “старенькие”, можно считать уже ветераны.

Так что ждем теперь нового указа: об отмене демобилизации призывников 2021 года, и о продлении их срока действительной службы.

Этой теории придерживаются и другие комментаторы.

Альфред Кох

Путин тут разродился новым указом и увеличил армию сразу на 137 тысяч человек. Судя по тому, как плохо идет набор добровольцев, скорее всего он увеличит срок службы призывников на полгода, то есть на один призыв. А один призыв - это аккурат порядка 140 тысяч. Так, например, весной этого года была призвано 134,5 тысячи человек. Вот откуда и взялась эта странная цифра.

Что это значит? А это значит, что осенний дембель отменяется. И переносится на весну. А пошившим дембельскую форму дедам, нужно вместо гражданки собираться на передовую. Вас там с нетерпением ждут злые укры. Чтобы натянуть ваш глаз на вашу же жопу. Так что подмывайтесь, дорогие сержанты и старшие сержанты. Труба зовет!

Ибо Путину как воздух нужны обученные, прошедшие учебку солдаты. А призывной контингент - дармовой, ему денег платить не надо. "Священный долг" он ведь для казны - самый дешевый. Да его и не сильно жалко. Так что со всем сторон получается красиво.

Присягу давал? Давал! Все. Бери ружье – иди воевать. А нет, так становись к стенке

И отказаться нельзя: ты же не на контракте! Присягу давал? Давал! Все. Бери ружье - иди воевать. А нет, так становись к стенке. Как говорится, по законам военного времени... Что вы говорите? Мораторий на смертную казнь? Да иди ты со своим мораторием знаешь куда? Вот именно, туда, да. Путину мораторий отменить, как тебе пописать. Это все Ельцин добренький был, все с Западом шашни крутил. А тут - война. Понимать надо. Шутки кончились...

И пополнят новыми солдатиками поредевшие за шесть месяцев роты и батальоны, в которых по 30% личного состава осталось. И с новыми силами, в старых, пятидесятилетних танках опять начнут они свои бесконечные и бессмысленные атаки. И опять русские кости будут лежать в Диком поле, и опять жирные навозные мухи будут ползать по мертвым лицам этих мальчиков, которым до дембеля оставалось кому месяц, кому два, а кому и неделя...

А все потому, что злой, маленький старичок в бункере славится своей непреклонностью. И этот образ ему очень нравится. И он не намерен его менять. И значит пусть погибают люди. Но образ останется неизменен. И будет сиять в веках. Как у Ким Ир Сена с Ким Чен Иром...

А как же быть с обещанием не отправлять в Украину солдат срочной службы? Ну, знаете, Путин же хозяин своего слова: как дал, так и взял обратно. Кто же знал, что так все неказисто пойдет? Что ж, из за какого-то обещания войну проигрывать, что ли? Ну не шмогла... Не-не. Соловьев со Скабеевой что-нибудь придумают. Отмажут.

Евгений Петров

Численность армии увеличивается на 137 тысяч человек.

Это примерный размер призыва.

Может быть, мне кажется, но план, который за этим мне видится, прост, как палка и прозрачен, как слеза.

1. Новый призыв набираем.

2. Отслуживших в запас не увольняем, а всеми правдами и неправдами переводим на контракт.

3. Контрактников отправляем воевать.

Само по себе широкое обсуждение этого указа сильно затруднит приведение этого плана в жизнь

Такая вот "ползучая мобилизация".

И у меня впервые за довольно долгое время есть ощущение, что с этим что-то можно сделать. Способ противостояния манипуляции - вскрытие её сценария. Само по себе широкое обсуждение этого указа сильно затруднит приведение этого плана в жизнь.

Правильнее, конечно, было бы сказать "в смерть".

Поэтому давайте говорить про это. Особенно с теми, у кого сыновья в армии прямо сейчас.

"Патриоты" уже настроились на будущие завоевания.

Сергей Марков

Что будет осенью? Путин увеличил число вооруженных сил России на 137 тысяч. Что это значит?

1. Западные аналитики считают, что это как раз те части, которые были сформированы летом в регионах из добровольцев.

2. Военные западные аналитики считают, что примерно на фронте у ВСУ сейчас около 300 тысяч человек, а у армии России вместе с ДНР и ЛНР 150 тысяч.

3. Армии России не хватает людей для наступления на нескольких участках одновременно. Поэтому она наступает только в Донецкой области.

4. Сейчас эти 137 тысяч проходят подготовку. Сколько времени займет подготовка, не известно.

5. Осенью или зимой эти 137 тысяч должны присоединиться к 150 тысячам. Будет около 300 тысяч. Может 250 тысяч, потому что некоторым частям нужен отдых.

6. Это значит, что тогда, осенью или зимой, армия России сможет одновременно наступать на нескольких направлениях.

7. Это может привести к тому, что фронт ВСУ может где то рухнуть и армия России может начать быстрое наступление в прорыв и взять какие то крупные города, как Харьков, Одесса, Днепр.

8. Также в войска должно поступить намного больше дронов.

Есть и комментаторы, уверенные, что дело кончится ничем.

Андрей Десницкий

Обсуждают какие-то заявления, какие-то планы и указы, что там будет осенью...

Вы мне скажите, за десять спокойных, мирных, сытых лет удалось ли выполнить майские 2012 года указы - к примеру, сделать так, чтобы научные сотрудники по всей стране получали в среднем по две средних зарплаты по региону?

Ага.

Счаз.

Игорь Стрелков

Еще одна новорожденная "мышь"...

Посмотрим, что будет к концу октября.

Андрей Мальгин

Указ вступает в силу с 1 января 2023 года. Ха. До 23-го года еще дожить надо этой армии.

В любом случае указ Путина говорит о том, что Кремль явно не готов сдавать позиции, отмечают как российские, так и украинские комментаторы.

Дмитрий Колезев

В целом, конечно, новость так себе. С одной стороны, Путин и Лавров всячески склоняют Украину к переговорам, с другой — пытаются увеличить армию, возможно, готовясь к затяжной войне.

Борислав Береза

Украине будет тяжело. Но против Путина будет весь демократический цивилизованный мир

Я конечно могу ошибаться с выводами, но подписав сегодня указ об увеличении армии Путин похоронил свою мечту о "маленькой победоносной войне" и перешёл к войне на истощение, которую выиграть не сможет. Украине будет тяжело. Но против Путина будет весь демократический цивилизованный мир. Поэтому исход предрешен. Будет Путину финал СССР. Он войдет в историю, как тот, кто похоронил Рашку своими амбициями. Как я и говорил - эта война надолго. Увы.