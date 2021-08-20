"ГКЧП победил". Блогеры комментируют 30-летие августовского путча

19 августа 2021 года исполнилось ровно 30 лет со дня, когда власть в распадающемся СССР ненадолго захватила группа заговорщиков, которые пытались остановить перестройку и помешать разделению страны на независимые государства. Символом переворота стал балет "Лебединое озеро", который в тот день транслировали телеканалы. Блогеры, заставшие это эпохальное событие, делятся своими воспоминаниями.

Татьяна Нарбут-Кондратьева

30 лет. Господи! 30 лет. Вся взрослая жизнь. Накануне мы вернулись в Москву, столицу СССР, из Латвийской Советской Социалистической Республики. Впереди было ещё две недели каникул. Утром были разочарованы заменой в тв-программе. Вместо обещанной передачи про нло - Чайковский. По всем программам. Это было навсегда, пока не кончилось

Павел Аксенов

В эти дни 30 лет назад много чего было.

Помню, что в голове постоянно вертелась мысль - если бросить с нашего седьмого этажа на один из танков, которые ходили под нашими окнами, мою 16-килограммовую гирю, оглохнет экипаж или нет? Это был не политический порыв, скорее научно-исследовательский.

Самоназванный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) столкнулся с ожесточенным сопротивлением - массовые митинги в Москве и Ленинграде увенчались противостоянием у здания правительства, где противники путчистов выстроили баррикады и вынудили тех отказаться от штурма здания. Столкновения не обошлись без жертв. Погибшим были посмертно присвоены звания героев.

Виктория Мусвик

30 лет, которые никто особенно не хочет отмечать. Как и столетие революции, впрочем. Да, я там была. Вместе с мамой. Мамой, обычно за меня тревожившейся. Но в эти дни мы были вместе. Никто никого не привел, не тянул силком, не запрещал, не увещевал "куда же ты" - просто вместе. Всегда помню этот опыт. Что несколько поколений моей семьи тогда были вот так в полном согласии. И смеюсь в голос над теми, кто рассуждает сейчас (как ни странно, это люди из разных частей политического спектра) про "вовлечение подростков в политику" или про глупую Грету - у меня лично ничего не изменилось во взглядах и оценке с тех пор, я все та же. Я - бывший подросток, молодая девушка, которую поощряли быть активной, отстаивать свою точку зрения, иметь свое мнение, быть собой. Такие мы слышали тогда "месседжи" тогда, с разных сторон. Помню "Лебединое озеро" и телефонные звонки друг другу (у нас не было телефонного аппарата в новой квартире, звонили с улицы - отдельная песня). Помню написанные от руки тексты на столбах и обсуждающих это людей на автобусной остановке. Помню танки и солдатов на улицах, они пугали, особенно колонна, которая вдруг прошла под окнами квартиры. Помню людей у Белого дома. Помню выступление Ельцина. Помню огромный флаг России, который 21 августа несли рядом со мной демонстранты, взявшись за его края - флаг, который еще не ассоциировался с официозом, а был символом обновления. Помню лозунги "Долой КПСС", "Убийцы" - и перекрывавшее все "Рос-си-я!". Один мужчина рядом с нами это слово каждый раз не скандировал, а пел. Помню прятавшихся за шторами сотрудников генштаба министерства обороны на Арбате. Все помню - и храню до сих пор пожелтевшие газеты тех дней.

Мария Кувшинова

Кстати, про норму. Очень хорошо помню, что 1 сентября 1991 года, через полторы недели после путча, было совершенно непонятно, надо ли надевать в школу пионерский галстук, часть учеников пришла в них, часть без них, но к последнему уроку уже все, кто был в них, свои поснимали.

В эти дни многие почувствовали вкус настоящей свободы - которой, увы, с тех пор с каждым годом становилось все меньше.

Александр Осовцов

Потом было потом. Но в те дни 30 лет назад я получил полное удовольствие от жизни.

Ксения Ларина

А ведь «прекрасная Россия будущего» у нас уже была) Просто мы ее не заметили.

Иван Преображенский

30 лет назад я сидел в Крыму с бабушкой и дедушкой, слушал их перешептывание про новый 1937 год и с ними (по транзисторному приемнику на солнечных батареях, собранному моим родственником, работавшим в КГБ) BBC и Deutsche Welle. Переживал за родителей у Белого дома. И наблюдал как военная техника вначале ломится на Южный берег Крыма со стороны Симферополя, а потом, через несколько дней, обратно.

Я рос политизированным ребенком. Но в России все, что связано с политикой (серьезная журналистика, политтехнологии и даже политология) за 30 лет снова оказалось под запретом.

Впрочем, альтернативой было идти не на политологию в университет, а всерьез заняться историей. Итог был бы тот же.

Даже если бы я на повара пошел, все равно в российских реалиях после 2014 года оказался бы я в заднице и придумывал бы сейчас вариации на тему "русской кухни" из доступного набора продуктов, как это модно в московском ресторанном бизнесе сейчас.

Одно хорошо. Я твердо решил не ходить сам в публичную политику еще в подростковом возрасте. А то бы уже имел несколько судимостей как большинство тех, кто пытался этим заниматься в условиях деградации пространства политического в России.

В общем, спасибо тем, кто помешал госперевороту в 1991 году. Жалко, что потом страну просрали. И другого результата эти люди, боюсь, не могли достичь.

Алхас Абгаджава

Наверное сегодня все ностальгирующие по СССР вышли на митинги вспомнить и почтить память ГКЧП, поплакать у места, где стоял железный феликс, попризывать к воссоединению обратно.

Не?

Ностальгирующих по СССР в нынешней России действительно хватает.

Дарья Митина

Тридцать лет назад ушла в небытие моя Родина. Кто сказал, что она умерла?.... Нет, она затаилась на время....

Но даже такой трагический юбилей не заставит меня включить телевизор - если кто смотрит, расскажите, праздничная ли там атмосфера, показывают ли демонстрацию идиотов с огромной трёхцветной тряпкой, будет ли трансляция большого концерта с участием группы "Чайф" и прочих могильных червей, празднующих 30-летие победы над гидрой коммунизма, и идут ли чередой передачи о том, как легко дышится в свободном Арканаре.

Юрий Тюрин

30-летие ГКЧП. Попытка героев спасти страну? Или последний аккорд симфонии, контрольный выстрел в лоб великого государства на месте России? Взяв страну под полный контроль и заключив сделки с сов. элитой, США провели ещё раз разведку боем: а вдруг найдутся неизвестные силы, которые захотят сопротивляться и вернуть всё обратно? Но нет, всё было схвачено максимально. Но и сам спектакль был слеплен предельно грубо, и это спасло многих. Клоуны отыграли и ушли. Неклоуны затаились.

А простым людям предложили тогда прикольный выбор. Ну, такой, чтобы уж наверняка. Выбор не между Горбачевым и Ельциным, а между Ельциным и Янаевым, главой ГКЧП. Между алкоголиком молодым, энергичным, тайным и алкоголиком тяжёлым, конченым. Хотите такого? А то смотрите! Технически правильный выбор.

Свою трактовку тогдашних событий излагает историк Борис Межуев - он считает, что путч ставил своей целью привести к власти Бориса Ельцина:

Сейчас главный вопрос по поводу августа 1991 года, это не знал ли Горбачев о путче, а почему путчисты не решились арестовать Ельцина? У меня на этот счет есть своя версия. Дело в том, что попытка введения чрезвычайного положения в 1991 году уже была предпринята - в марте, видимо, с благословения Горбачева. В город была введена в первый раз военная техника. Ельцин призвал к отставке Горбачева, и это был пик антигорбачевской истерики как бы слева. Потом технику вывели, была очень ранняя Пасха. Мне говорили родители, что на службе в Елоховском соборе Ельцин стоял вместе с премьером Валентином Павловым. Как бы то ни было, я почти уверен, что были консультации союзного и российского руководства о том, что в случае отстранения непопулярного Горбачева его место тем или иным способом займет Ельцин. Кургинян подтверждал публично, что такие планы были и именно у Крючкова. Сам Кургинян активно выступал именно за этот вариант спасения Союза. Судя по всему, активно против был Лукьянов, который не вошел в ГКЧП. Потом когда течение событий вытолкнуло Ельцина в лидеры народного сопротивления, подобного рода сомнения в его роли были никому не выгодны - ни самому Ельцину, ни ГКЧП-истам, тем более что все, скорее всего, держалось на туманных обещаниях. Было принято решение валить все на Горбачева, который никому уже не был опасен.

Последний член ГКЧП, Олег Бакланов, умер 28 июля 2021 года, так что прокомментировать версию Межуева больше некому. Однако один из тех, чьими руками совершался переворот, не только жив, но и процветает.

Евгения Альбац

Почти все главные лица государственного переворота 1991 года уже отошли в мир иной. Все люди в погонах, нарушившие присягу и предавшие своих начальников, в годы президенства Владимира Путина вернули свои звания и награды, либо были похоронены с воинскими почестями. Капитан Суровикин , командовавший батальоном Таманской дивизии, БМП которого задавил насмерть Дмитрия Комаря, Илья Кричевского и Владимира Усова (они пытались помешать проходу техники к Белому дому), сделал головокружительную карьеру: с 2017 году он главком военно-космических сил РФ, а с 2021 года указом президента Путина — генерал армии

Жив и тогдашний лидер страны.

Павел Пряников

А Горбачёв ведь пережил всех членов ГКЧП. И Ельцина пережил, и Гайдара, и Черномырдина. Не удивлюсь, если Горбачёв и Путина переживёт.

(В этом он похож на Керенского, пережившего и Ленина, и Сталина)

30-летие путча в России прошло без помпы - и это неудивительно: в нынешнюю идеологическую канву тогдашние события не укладываются, отмечают блогеры.

Павел Пряников

На любую годовщину ГКЧП наша власть привычно отмалчивается. Но её понять можно: она попала в сложную развилку. С одной стороны, должна картинно печалиться, помню про установку Путина о «величайшей геополитической катастрофе». С другой, она бенефициар распада СССР; высшие 100 тыс. семей, выросшие на этом гумусе.

Сохранись СССР, кем были бы эти люди? Путин так и следил бы за студентами в университете, Гайдар дорос до главреда журнала «Коммунист», Шойгу – до главы стройуправления у себя в Сибири, Чубайс – да завкафедры. И так по всем персоналиям Топ-100.000.

В результате же они молниеносно, при жизни одного поколения, страшно разбогатели. Сотни долларовых миллиардеров, десятки тысяч мультимиллионеров. Когда такое было в истории за такой короткий срок? Может, только в нашем собрате по выигрышу от глобализма – Китае.

Причём всё это получили люди без политической борьбы, без навыков госуправления. Социологически – случайные люди. Сели на советские метзаводы, нефтяные и газовые скважины, госбанки, латифундии и рудники. Плюс сказочно повезло, что им достался простодушный, покорный народ, не задающий лишних вопросов, которым править – одно удовольствие (по факту – можно и не управлять в виде stato, сам как-то умудряется выживать).

Всего этого они ведь не скажут пролам. Да те и не спрашивают. Потому лучше делать вид, что ничего такого в 1991 году не было.

Альфред Кох

Кстати о ГКЧП.

Я сам, своими глазами видел Путина вместе с А.Собчаком в Мариинском дворце во время т.н. «Путча».

Собчак выступал из окна Мариинского дворца, а Путин стоял рядом, готовый его поддержать, если тот вдруг начнёт падать с подоконника.

Я был в том же помещении и все видел лично.

Это я к тому, чтобы ему кто-нибудь напомнил этот эпизод, когда он начнёт блажить про «величайшую геополитическую катастрофу».

Если юбилейные мероприятия и проходят, они приобретают карикатурный характер, отмечает политик Леонид Гозман:

В Музее Революции под эгидой Фонда Ельцина прошла конференция, приуроченная к тридцатилетию ГКЧП. Первым выступал Мединский! Еще в программе было выступление научного руководителя Военно-исторического общества. Для меня это то же самое, как если бы в конференции памяти Холокоста участвовали высшие офицеры СС. Это позор! Как фонд Ельцина мог с этим согласиться? Борис Николаевич в гробу переворачивается!

Тех, кто еще не забыл о символическом значении "Лебединого озера", порадовала августовская афиша Мариинского театра.

Однако в России для все большего числа людей августовский путч становится ушедшей в прошлое неясной историей.

Алена Попова

Согласно опросу ВЦИОМ, 15% опрошенных слышали от социологов о ГКЧП впервые. Лишь 21% смог расшифровать аббревиатуру. И это очень грустно. Глупо оборачиваться на историю в попытке искать там оправдания для дня сегодняшнего. На примерах истории надо учиться.

Целое поколение уже выросло при новой России. Казалось, что мы отходим от всего авторитарного, и тяжело, с боем, со скрипом, но движемся к свободному обществу с демократическими ценностями. Парадокс, но 30 лет спустя общество, которое дало отпор охранительству, снова столкнулось с тем, что гласность свернута, вокруг ищут врагов, а мир - на пороге новой холодной войны. [...]

Сложно отрицать, думаю, даже сторонникам власти, что если перекрутить гайки, котел, как известно, взорвется. Очень хотелось бы, чтобы те, в руках кого сегодня находится эта власть, об этом помнили. История ведь циклична. Она предупреждает.

Многие комментаторы уверены, что рано или поздно кончится и нынешний период реакции.

Игорь Эйдман

В 1991 году мы не додавили чекистско-номенклатурную гадину, а она отдышалась и взяла реванш. Ошибок много было сделано, но главная ошибка - слишком добренькими мы были и доверчивыми. Поверили, что чекисты-коммунисты перевоспитались и теперь будут честно работать в условиях демократии. А они быстро снова сели стране на шею.

Демонстранты тогда хотели разгромить Лубянку, но "добренькие" лидеры демократов их быстро отговорили. В следующий раз такого не будет. Люди за эти тридцать лет поумнели. Не дадут себя уговорить, не забудут, не простят. Осиные гнезда будут сожжены, правящих преступников ждёт тотальная люстрация и суд.

А будет ли этот "следующий раз"? Уверен, что будет, причем не позже, чем лет через десять. Периоды реакции в России обычно длятся около тридцать лет максимум (Николай 1, Сталин). Так что к 2031 году эпоха Путина закончится. Можем повторить!

Андрей Зубов

Это действительно великая революция, положившая начало освобождению народов России от тоталитарной коммунистической тирании. Именно это - революция, а не октябрьский переворот 1917 года, являвшийся гангстерским захватом власти в огромной стране в трудную для ее народа минуту. Именно тот захват власти завершился августовской революцией 1991 года.

Социальная революция проходит свои этапы, обусловленные особенностями коллективного сознания. За порывом всегда следует откат. Иначе не бывает. В силу ряда ошибок и из-за глубины и длительности нашей коммунистической тирании, откат оказался очень долгим. Он продолжается по сей день. Но, кажется, он исчерпывает свои силы. Я вижу новый порыв к демократии и политической свободе в нашем обществе в ближайшем будущем.

Максим Тихонов

Невзирая на общую безрадостность происходящего, я продолжаю считать, что тридцать лет назад совку сломали хребет. Да, он еще бьет хвостом, челюсти его еще перемалывают людские судьбы, он пока еще смертельно опасен - но он издыхает. Слишком огромна эта тварь, чтобы сдохнуть быстро. Многие из нас не увидят его окончательной гибели.

Но началось все тридцать лет назад, и я очень рад, что это видел.

Борис Акунин (Чхартишвили)

Я уже который год пытаюсь разобраться в российской истории - можно сказать, живу в ней. И я глубоко убежден: 19 августа 1991 года, когда обычные люди не дали свершиться военному путчу, - один из главных праздников всей отечественной истории. Единственный раз – единственный – было сказано: с нами так нельзя.

Сейчас им там опять кажется, что с нами можно как угодно, и они себе ни в чем не отказывают. Но однажды, нисколько не сомневаюсь, всё повторится.

Как же я рад, что жил тогда, что был там, что видел это собственными глазами.

Олег Козырев

Хочу сказать спасибо всем, кто в те дни был рядом. Или на улицах своих городов.

Я бы хотел, чтобы любые попытки посадить наш народ на цепь, пресекались бы всем народом за три дня. Однажды так непременно снова будет.

Но не все разделяют этот оптимизм.

Журналистка Татьяна Малкина, задавшая на пресс-конференции путчистов знаменитый вопрос "Понимаете ли вы, что совершили государственный переворот?", уверена, что если перемены в России и будут, революций больше ждать не стоит.

Татьяна Малкина

Дорогой путч, ты, конечно, постарел, подурнел, одряхлел даже, и из нашего прекрасного/ужасного далека кажешься нелепым, карикатурным, косоруким. Да таким ты и был, чего уж там. И не верь, когда тебе говорят, что ты в конце концов победил таки, тридцать лет спустя. Нет, ты не победил, конечно, если верить твоим же основам марксизма-ленинизма. Базис - наша несовершенная рыночная экономика - таки по сю пору остается несовершенной, но рыночной. Россияне сегодня тонут в колбасе, как бы не бедствовали (а россияне таки продолжают бедствовать), даже в самый глухой угол по-прежнему никому не нужной Ивановской губернии автолавка таки привозит все же женские прокладки, а не палковатую вату, а про плановое хозяйство говорят только заповедные шерстистые старички-чудачки. Надстройка, она, да, дрейфует в твою сторону, чувак. Но медленно и печально, как ряска в зацветшей от жары Волге. Низы пока еще хотят, верхи все могут. Над зеленой поверхностью время от времени вздуваются вонючие пузыри и воняют. Но это, дорогой, скорей хорошо, чем плохо – значит, все же идет процесс брожения и гниения, неизбежно приводящий к победе жизни над смертью. Так что ты покойся с миром, не отсвечивай.

Хотелось бы на этой оптимистической и примиряющей ноте закончить тост. Но мысли о запытанной Белоруссии не дают покоя, мысли о запрещенной профессии, о посадках за слова (спасибо, пока не о расстрелах), о гастролирующем новичке, о цензуре и торжестве бесчестья, о божьей росе, об охоте на шпионов, о ментах и людях. Велико искушение забить себя камнями от горя, признать себя не лягушкой, сбивающей в кувшине масло, а лягушкой, которую медленно нагрели до кипения. Но все же нет, старик, нет, извини. Мир совсем изменился и твоего попросту больше не существует. Железный занавес невозможно заштопать, как и гондон. Фарш таки невозможно провернуть назад. Пятнадцать братских сестёр не вернутся в отчий дом. Зумеры не годятся в молодогвардейцы.Что-то будет другое, жизнеспособное. Кино продолжается.

Широко известно высказывание одного писателя – мол, в России надо жить долго. Не знаю, право слово. Мне кажется, требуется уточнение мотто. В России надо жить либо наоборот стремительно (впрочем, писатель жил в те времена, когда под «долго» понималось как раз плюс-минус шестьдесят), либо очень-очень-очень долго. Люди пока столько не живут, но и наука ведь, заметь, не стоит на месте, нет, она развивается стремительно и очень озабочена решением проблемы смертности в принципе, гм. То есть с каждым годом наши шансы досмотреть кино до хэппи-энда медленно, но неуклонно возрастают, прикинь.

В общем – покойся уже. Сороковник у нас почему-то не празднуют, так что увидимся теперь через двадцать лет, будем тебе пятьдесят справлять. Не уверена, что о тебе тогда вспомнит кто-нибудь, кроме случайно доживших свидетелей. Так что на всякий случай скажу заранее: давай, до свиданья.