Глава банды Аслан Гагиев приговорён к пожизненному заключению

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима Аслана Гагиева. Его называют криминальным авторитетом.

Гагиева признали виновным в организации преступного сообщества, убийстве двух и более лиц, совершённом организованной группой, бандитизме и других преступлениях. По данным следствия, Гагиев создал в Москве и Северной Осетии-Алании преступное сообщество, в которое входили не менее 50 человек.

Как рассказывает Кавказ.Реалии, группировка Гагиева насчитывала более 40 участников и существовала девять лет – с 2004 по 2013 год. Группировке приписывают около 60 убийств в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. В неё входили в том числе трое сотрудников полиции, один сотрудник прокуратуры и сотрудник контрразведки частично признанной Южной Осетии.

Гагиев признался в убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева, назвав заказчиком преступления бывшего депутата Госдумы от "Единой России" Зураба Макиева. Он требовал от следствия официально назвать всех, кто заказывал ему убийства, и отпустить "невиновных, которые были наказаны по этому делу".

Гагиева задержали в Вене в 2015 году, спустя три года его экстрадировали в Россию. Уголовное дело Гагиева рассматривалась в ростовском суде с 2021 года. К настоящему времени к различным срокам лишения свободы, по данным Следственного комитета, осуждены 37 членов преступного сообщества, включая Гагиева, семеро объявлены в международный розыск и еще семеро убиты "в результате внутренних конфликтов".