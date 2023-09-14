Глава банды Аслан Гагиев приговорён к пожизненному заключению

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима Аслана Гагиева. Его называют криминальным авторитетом.
Гагиева признали виновным в организации преступного сообщества, убийстве двух и более лиц, совершённом организованной группой, бандитизме и других преступлениях. По данным следствия, Гагиев создал в Москве и Северной Осетии-Алании преступное сообщество, в которое входили не менее 50 человек.
Как рассказывает Кавказ.Реалии, группировка Гагиева насчитывала более 40 участников и существовала девять лет – с 2004 по 2013 год. Группировке приписывают около 60 убийств в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. В неё входили в том числе трое сотрудников полиции, один сотрудник прокуратуры и сотрудник контрразведки частично признанной Южной Осетии.
Гагиев признался в убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева, назвав заказчиком преступления бывшего депутата Госдумы от "Единой России" Зураба Макиева. Он требовал от следствия официально назвать всех, кто заказывал ему убийства, и отпустить "невиновных, которые были наказаны по этому делу".
Гагиева задержали в Вене в 2015 году, спустя три года его экстрадировали в Россию. Уголовное дело Гагиева рассматривалась в ростовском суде с 2021 года. К настоящему времени к различным срокам лишения свободы, по данным Следственного комитета, осуждены 37 членов преступного сообщества, включая Гагиева, семеро объявлены в международный розыск и еще семеро убиты "в результате внутренних конфликтов".
- Издание "Важные истории" утверждало в 2021 году, что первый заместитель главы ФСБ России Сергей Королёв хорошо знаком с Асланом Гагиевым.
- "Из России меня вывез руководитель девятой службы ФСБ. Он сказал, что ничем не может мне помочь. Он сказал: "Есть решение". Он дал мне 10 тысяч долларов и решил, что это единственное, чем он может мне помочь", – говорил Гагиев австрийскому суду (копия протокола есть в распоряжении "Важных историй"). Под "девятой службой" ФСБ Гагиев, скорее всего, имел в виду Управление собственной безопасности, которое в то время возглавлял Сергей Королёв. Несколько источников подтвердили "Важным историям", что Королев и Гагиев хорошо знакомы. Как говорят собеседники издания, Королев якобы был чем-то обязан Гагиеву, который когда-то очень ему помог в критической ситуации. Что это была за ситуация, неизвестно. Каких-либо комментариев ФСБ по поводу расследования не было.
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