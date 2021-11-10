Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Глава МИД Беларуси: "Крым сейчас — российская территория"

Владимир Макей

Глава белорусского МИДа Владимир Макей в интервью РИА Новости заявил, что аннексированный Крым сейчас является "российской территорией".

"Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", — сказал Макей.

МИД России и Кремль заявление Макея пока не комментировали. Официально Минск не заявлял о признании Крыма российским, хотя и не выступал с осуждением аннексии.

Украинское внешнеполитическое ведомство предупредило, что высказывание белорусского министра может привести к непоправимым последствиям в отношениях двух стран. Киев исходит из того, что Минск официально поддерживает территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

Летом Александр Лукашенко говорил, что готов признать Крым частью России только после того, как это сделают все российские олигархи. В начале ноября Лукашенко во время заседания госсовета Союзного государства отметил, что российский президент не пригласил его с собой в поездку на полуостров. Владимир Путин в ответ пообещал показать Лукашенко установленный в Севастополе памятник, посвящённый окончанию гражданской войны в России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у Лукашенко есть давнее приглашение посетить Крым.

Россия аннексировала Крым в 2014 году по результатам референдума, проведённого после ввода на полуостров российских войск и вопреки законодательству Украины. Аннексию не признали большинство стран мира. США и Евросоюз ввели в отношении Москвы санкции. Впоследствии они неоднократно продлевались. Кремль называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости" и отказывается обсуждать вопрос передачи контроля над Крымом Киеву.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG