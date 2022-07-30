Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Глава британской разведки МI-6: Россия "выдыхается"

Уничтоженная российская техника в Украине

Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур высказал мнение, что российские войска в Украине "выдыхаются". Об этом он написал в твиттере, прокомментировав видео британского Минобороны о предполагаемых ошибках, совершённых Россией при подготовке войны и в её ходе.

В видео, в частности, утверждается, что российские войска потеряли в Украине "десятки тысяч" человек, а потери боевой техники становится всё труднее восполнять. Проверить правильность этой оценки в условиях войны не представляется возможным. Минобороны России с марта перестало сообщать данные о потерях.

Минобороны ранее заявляло, что в так называемой спецоперации участвует достаточное число военных, и каких-либо мобилизационных мероприятий не планируется. При этом известно, что во многих российских регионах идут кампании по набору добровольцев на войну.

В очередном ежедневном отчёте британской военной разведки о ходе боевых действий говорится, что украинским войскам, вероятно, удалось отразить последние попытки наступления под Донецком. О наступлении на Авдеевку, Марьинку и ряд других пунктов, где линия фронта оставалась неизменной с 2014 года, несколько дней назад сообщали российские и пророссийские телеграм-каналы, однако о каких-либо существенных успехах наступления не сообщалось.

Также в отчёте британской разведки сказано, что российские военные навели понтонные переправы в Херсонской области, - в попытке компенсировать потерю сообщения через Антоновский мост, серьёзно повреждённый украинскими ударами.

  • Российское командование перебрасывает дополнительные подразделения к границе с оккупированной частью Харьковской области Украины. Об этом со ссылкой на данные спутниковой съемки Planet Labs сообщает проект "Схемы" украинской редакции Радио Свобода. По мнению опрошенных "Схемами" военных экспертов, в дальнейшем эти подкрепления могут быть использованы армией РФ на Изюмском и Славянском направлениях на востоке Украины, где идут упорные бои.
  • В результате обстрела Николаева российскими войсками минувшей ночью погиб по меньшей мере один человек, шестеро ранены. Ракеты попали в многоэтажные жилые дома, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Сегодня же стало известно, что в больнице скончались двое жителей Николаева, получивших тяжелые ранения вчера в ходе обстрела, когда осколки снарядов упали на автобусную остановку.
  • В занятом российскими войсками Энергодаре (Запорожская область) минувшей ночью были уничтожены три единицы российской военной техники. Они находились перед гостиницей, в которой проживают российские военные и технические специалисты.
  • В ночь на субботу ракетному обстрелу вновь подвергся Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов.
  • По информации Днепропетровской областной администрации, город Никополь был обстрелян из ракетных установок "Град". Одно здание уничтожено, 15 повреждены, пострадавших, по предварительным данным, нет.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG