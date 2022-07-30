Глава британской разведки МI-6: Россия "выдыхается"

Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур высказал мнение, что российские войска в Украине "выдыхаются". Об этом он написал в твиттере, прокомментировав видео британского Минобороны о предполагаемых ошибках, совершённых Россией при подготовке войны и в её ходе.
В видео, в частности, утверждается, что российские войска потеряли в Украине "десятки тысяч" человек, а потери боевой техники становится всё труднее восполнять. Проверить правильность этой оценки в условиях войны не представляется возможным. Минобороны России с марта перестало сообщать данные о потерях.
Минобороны ранее заявляло, что в так называемой спецоперации участвует достаточное число военных, и каких-либо мобилизационных мероприятий не планируется. При этом известно, что во многих российских регионах идут кампании по набору добровольцев на войну.
В очередном ежедневном отчёте британской военной разведки о ходе боевых действий говорится, что украинским войскам, вероятно, удалось отразить последние попытки наступления под Донецком. О наступлении на Авдеевку, Марьинку и ряд других пунктов, где линия фронта оставалась неизменной с 2014 года, несколько дней назад сообщали российские и пророссийские телеграм-каналы, однако о каких-либо существенных успехах наступления не сообщалось.
Также в отчёте британской разведки сказано, что российские военные навели понтонные переправы в Херсонской области, - в попытке компенсировать потерю сообщения через Антоновский мост, серьёзно повреждённый украинскими ударами.
- Российское командование перебрасывает дополнительные подразделения к границе с оккупированной частью Харьковской области Украины. Об этом со ссылкой на данные спутниковой съемки Planet Labs сообщает проект "Схемы" украинской редакции Радио Свобода. По мнению опрошенных "Схемами" военных экспертов, в дальнейшем эти подкрепления могут быть использованы армией РФ на Изюмском и Славянском направлениях на востоке Украины, где идут упорные бои.
- В результате обстрела Николаева российскими войсками минувшей ночью погиб по меньшей мере один человек, шестеро ранены. Ракеты попали в многоэтажные жилые дома, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Сегодня же стало известно, что в больнице скончались двое жителей Николаева, получивших тяжелые ранения вчера в ходе обстрела, когда осколки снарядов упали на автобусную остановку.
- В занятом российскими войсками Энергодаре (Запорожская область) минувшей ночью были уничтожены три единицы российской военной техники. Они находились перед гостиницей, в которой проживают российские военные и технические специалисты.
- В ночь на субботу ракетному обстрелу вновь подвергся Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов.
- По информации Днепропетровской областной администрации, город Никополь был обстрелян из ракетных установок "Град". Одно здание уничтожено, 15 повреждены, пострадавших, по предварительным данным, нет.