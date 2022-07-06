Глава Донецкой области призвал жителей эвакуироваться

Глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко призвал жителей населённых пунктов, остающихся под контролем Украины, эвакуироваться, чтобы уберечь себя от обстрелов со стороны наступающих российских войск и чтобы дать возможность украинским военным более эффективно защищаться.

"Судьбу всей страны решит Донецкая область. Когда людей станет меньше, мы сможем сосредоточиться на враге и выполнении своих основных задач" - заявил Кириленко во вторник на пресс-конференции в Краматорске, где расположена областная администрация.

По оценкам, в подконтрольных Украине районах области остаётся более 350 тысяч мирных жителей.

Неясно, будет ли эвакуация проводиться централизованно, или же граждане должны попытаться выехать самостоятельно.

Российские войска сейчас наступают в Донецкой области с севера и с востока. Главным направлением удара на севере области является Славянск, на востоке области боевые действия идут под городами Северск и Бахмут. Западнее этих городов расположены Краматорск, Дружковка, Константиновка и Торецк; далее на запад до самой границы Донецкой области крупных городов уже нет. В последние дни сообщается об обстрелах Славянска, в среду в результате обстрела Торецка, как утверждают украинские СМИ, были разрушены жилые дома, под завалами могут быть люди.