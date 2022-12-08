Глава ЕК и премьер Италии пришли на "Бориса Годунова" в "Ла Скала"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент страны Серджо Матарелла вечером в среду посетили премьеру сезона в миланском театер "Ла Скала". Сезон открыла опера "Борис Годунов" русского композитора Модеста Мусоргского в постановке Каспера Холтена (дирижёр Рикардо Шайи).

Как сообщает Associated Press, публика, в которой присутствовали видные представители итальянского бизнеса, политики и деятели культуры, устроила после спектакля 13-минутную овацию. Публика горячо приветствовала исполнителя главной роли царя Бориса - российского баса Ильдара Абдразакова.

Премьера прошла на фоне российского вторжения в Украину и дискуссий, в том числе в итальянском обществе, об отношении к русской культуре. Консул Украины в Милане Андрей Картыш ранее обращался к директору театра Ла Скала с просьбой не открывать сезон 7 декабря российской оперой "Борис Годунов", а также воздержаться от других спектаклей российских авторов (в частности постановок балетов Петра Чайковского), чтобы не потакать "любым пропагандистским элементам". Театр отказался, назвав постановку не имеющей отношения к российской агрессии.

Около театра около 30 украинских активистов устроили протест против премьеры. Фон дер Ляйен на вопрос о протестах украинцев назвала жителей страны "фантастическими, храбрыми и мужественными людьми", отметив при этом, что российскую культуру не следует отождествлять с президентом России Владимиром Путиным. "Мы не должны позволить Путину уничтожить все это", - сказала она, имея в виду русских писателей и композиторов, таких как Мусоргский и Чайковский. Премьер Италии Мелони, известная как сторонница увеличения помощи Украине, сказала: "Мы не имеем ничего против русского народа, русской истории, русской культуры. Мы имеем что-то против тех, кто сделал политический выбор вторгнуться в суверенную страну".

Режиссёр и представители театра отметили, что сама опера и её интерпретация на сцене "Ла Скала" никак не могут способствовать российской пропаганде, поскольку постановка рассказывает историю о цинизме власти и о цене, которую заплатил за абсолютную власть русский царь.

Сторонники отмены постановки указывают на то, что сам факт премьеры в "Ла Скала" был использован российской пропагандой. Прокремлёвские СМИ сделали акцент на том, что в Италии не прислушались к украинским активистам.

При этом отмену постановки той же оперы в Польше весной нынешнего года российские прокремлёвские комментаторы оценили как "отмену русской культуры" и акт "русофобии", с этими тезисами впоследствии выступил и Путин.