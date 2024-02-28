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Глава ЕК предложила использовать прибыль от активов РФ на военные нужды Украины

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен

Евросоюзу нужно рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российский активов на военные нужды Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Пришло время начать разговор об использовании непредвиденных доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины", – заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, для этих средств не может быть лучшей цели, кроме как потратить их на усиление обороны Украины и всей Европы.

"Не следует преувеличивать риски войны, но к ним следует быть готовыми, и это начинается с острой необходимости восстановления, пополнения и модернизации вооруженных сил государств-членов",– заявила фон дер Ляйен.

В своем выступлении глава Еврокомиссии упомянула новую Европейскую стратегию промышленной обороны, которую ее комиссия представит в ближайшие недели. По ее словам, одной из основных целей стратегии будет определение приоритетности совместных закупок.

  • В западных странах заморожено около 300 миллиардов долларов резервов Центрального банка России. За 2023 год международный депозитарий Euroclear заработал 4,4 млрд евро, инвестируя российские активы, замороженные по решению Евросоюза. Москва не может воспользоваться ни активами, ни заработанными процентами.

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