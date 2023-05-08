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Глава Еврокомиссии 9 мая прибудет с официальным визитом в Киев

Совместное заседание правительства Украины и Европейской комиссии в Киеве, 2 февраля 2023 года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 9 мая, прибудет в Киев с официальным визитом, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе ЕК. Фон дер Ляйен подтвердит оказание Евросоюзом дальнейшей поддержки Украине в её борьбе против российской агрессии.

Во время визита будет рассмотрен широкий спектр взаимоотношений Евросоюза и Украины. В частности, будут обсуждаться перспективы евроинтеграции Украины.

Урсула фон дер Ляйен посещала Киев в начале февраля 2023 года, тогда в Киеве проходил саммит "Украина – ЕС". В 2022 году Украина получила официальный статус кандидата в члены Евросоюза.

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