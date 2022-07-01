Глава Еврокомиссии рассказала Раде о европейской перспективе Украины

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в пятницу по видеосвязи на заседании Верховной рады Украины, заявила, что эта страна получила "очень ясную европейскую перспективу". Как заявила глава Еврокомисии, ещё 5 месяцев назалд трудно было бы представить, что Украина в обозримом будущем стала бы кандидатом на вступление в ЕС - однако это произошло.

По словам фон дер Ляйен, Украине ещё предстоит долгий путь для того, чтобы стать членом ЕС. Она пообещала от имени Евросоюза оказывать помощь и поддержку на этом пути, отметив, что многое будет зависеть от самой Украины. Фон дер Ляйен назвала решение предоставить Украине статус страны-кандидата "победой движения, которое началось 8 лет назад на Майдане". Слова главы Еврокомиссии депутаты встретили аплодисментами. В зал был внесён флаг Евросоюза.

Руководители ветвей власти Украины подписали в пятницу Верховной раде совместное заявление ради достижения стратегической цели – членства Украины в ЕС. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что многое будет зависеть от депутатов, которые должны разработать необходимые законопроекты, которые не всегда будут популярными. Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что парламент будет стремиться принять все законы, связанные с обязательствами Киева по вступлению в ЕС, до 2025 года.

"Нам нужно было 115 дней, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС. Наш путь к полноценному членству не должен длиться десятки лет. Мы должны пройти этот путь настолько быстро, насколько это возможно, и это от нас зависит, как быстро мы будем двигаться" - сказал Зеленский.