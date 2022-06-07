Глава Евросовета – послу России: выйти легче, чем слушать правду

На заседании Совета Безопасности ООН председатель Европейского совета Шарль Мишель обвинил Россию в военных преступлениях и продовольственном шантаже, в провоцировании глобального продовольственного кризиса и использовании поставок зерна в качестве оружия.

Шарль Мишель сказал, в частности, что Россия бомбит украинские зернохранилища, не дает сеять на большей части территории Украины, ворует зерно на захваченных территориях, а также пытается использовать продовольственный кризис как оружие. При этом представитель Евросоюза напомнил, что вопреки утверждениям России, ЕС не вводил санкции против российского аграрного сектора, а действующие ограничения никак не мешают ей экспортировать зерно и удобрения в третьи страны.

В ответ постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обвинил европейского политика в "распространении лжи" и покинул зал заседаний. Мишель отреагировал на поведение российского дипломата репликой: "Вы можете идти – наверное, это проще, чем слушать правду, дорогой посол".

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что в блокированном российским военным флотом порту Одессы и элеваторах в окрестностях этого города скопилось 20 млн тонн зерна.

Россия и Украина входят в пятёрку крупнейших производителей зерна в мире. Мировое сообщество опасается, что из-за войны в Украине многим странам, прежде всего африканским, зависящим от поставок украинского зерна, может угрожать голод. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял в мае, что голодная смерть на фоне войны грозит 49 миллионам жителей 43 стран мира.

В Кремле утверждают, что трудности с поставками продовольствия "стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введённых ими антироссийских санкций".

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова внести значительный вклад в преодоление мирового продовольственного кризиса, если Запад снимет санкции, введённые из-за войны в Украине. США называют это шантажом.