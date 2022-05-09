Глава Совета ЕС в Одессе: Ещё Пушкин отмечал её европейский дух

Глава Европейского совета Шарль Мишель на 9 мая приехал в Одессу.

Он написал, что решил отметить День Европы в этом городе, европейский дух которого отмечал ещё Пушкин.

“А сегодня тут украинцы укрывают памятники от пуль и ракет и защищают свою свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС с вами”, - написал он в твиттере. Сообщается также, что он провёл разговор по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мишель уже во второй раз после начала российского вторжения приезжает в Украину, ранее он побывал в Киеве.

Заявления о европейских перспективах Украины и её поддержке в войне с Россией сделали сегодня и другие лидеры ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что уже в июне комиссия может высказаться о возможности предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Зеленский сегодня заявил, что Украина заполнила вторую часть необходимых для этого документов. По словам фон дер Ляйен, будущее Европы является также будущим Украины.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что "долгом Европы" является помощь Украине, отметил, что переговоры о её вступлении в ЕС могут длиться годы, возможно - более 10 лет.