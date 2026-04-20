Глава ФБР США подал иск на $250 млн к изданию The Atlantic

Директор ФБР США Каш Патель, который был назначен на этот пост Дональдом Трампом, подал в федеральный окружной суд Вашингтона иск к изданию The Atlantic за статью, в которой рассказывалось об алкоголизме чиновника.

Статья утверждала, что Патель является хроническим алкоголиком и не способен исполнять должностные обязанности, представляет угрозу общественной безопасности, уязвим для иностранного воздействия, а также нарушил этические правила Министерства юстиции США. Авторка текста, ссылаясь на анонимные источники в ФБР, утверждала, что Патель несколько раз был недоступен в чрезвычайных ситуациях, а для его освобождения из запертых комнат потребовалось использовать "оборудование для взлома дверей". В тексте также были утверждения, что алкоголь влияет на публичные заявления главы ФБР о расследованиях уголовных дел, а сам он порой ведет себя неадекватно, что ставит под угрозу национальную безопасность США.

Патель обвинил издание в клевете и просит суд взыскать с The Atlantic не менее $250 млн. Директор ФБР называет изложенные в статье сведения ложью и считает, что публикация в целом была злонамеренной и содержала фактические неточности. В иске он указывает, что издание испытывает к нему давнюю неприязнь, а целью статьи было не информирование общественности, а попытки повлиять на увольнение директора ФБР.

Глава ФБР подчеркивает, что сообщил изданию о ложности сведений, которые были изложены в статье, когда The Atlantic запросил его комментарии. Но издание его сообщение проигнорировало: это, как сказано в иске, доказывает "злонамеренность" клеветы.

The Atlantic назвало иск Пателя "безосновательным". "Мы подтверждаем достоверность наших репортажей о Каше Пателе и будем решительно защищать The Atlantic и наших журналистов от этого необоснованного иска", — цитирует представителя издания CNN. В интервью программе MS NOW автор материала Сара Фицпатрик заявила: "Я подтверждаю каждое слово, изложенное в этом репортаже. У нас отличные юристы".

Фицпатрик заявила, что опросила более двух десятков человек о поведении Пателя, "включая нынешних и бывших сотрудников ФБР, сотрудников правоохранительных и разведывательных органов, работников индустрии гостеприимства, членов Конгресса, политических деятелей, лоббистов и бывших советников". Все говорили с ней на условиях анонимности, но, как утверждает Фицпатрик, все источники "охарактеризовали пребывание Пателя на посту как провал в управлении".

Другие издания пока не подтвердили независимо то, что было изложено в статье The Atlantic.

Президент США Дональд Трамп также ранее подал несколько судебных исков против СМИ на крупные суммы. Один был подан против британской вещательной корпорации "Би-би-си": Трамп обвинил ее журналистов в распространении клеветнической информации из-за монтажа его речи, который исказил смысл сказанного. Он требовал $10 млрд в качестве компенсации ущерба. Корпорация извинилась перед Трампом, но обратилась в американский суд с просьбой отклонить иск, заявив, что продолжение дела окажет "сдерживающий эффект" для СМИ при освещении деятельности президента США.

Еще один иск на такую же сумму был подан Трампом против издания Wall Street Journal. Он касался статьи от 17 января 2025 года, в которой сообщалось, что Трамп якобы отправил непристойную поздравительную открытку финансисту Джеффри Эпштейну. В статье было опровержение Трампа о том, что именно он написал это письмо или нарисовал картинку, сам политик позже заявил: "Это фейковая статья Wall Street Journal".