Глава фонда "Дом с маяком" Мониава оштрафована из-за "дискредитации"

Суд в Москве назначил главе благотворительного фонда и детского хосписа "Дом с маяком" Лидии Мониаве штраф в размере 45 тысяч рублей по административной статье о так называемой дискредитации армии. Об этом сообщает "Медиазона" из зала Измайловского районного суда.

Сообщается, что ни сама Мониава, ни её адвокат в суд не пришли.

Поводом для составления протокола стали три поста о войне в Украине в телеграм-канале Мониавы. Один из них - опубликованная 8 января 2025 года ссылка на "«Рождественское обращение к друзьям" православных христиан в эмиграции, опубликованное газетой The Moscow Times. "Почти три года продолжается страшная война, развязанная российским государством. Она принесла неисчислимые страдания народу Украины и глубоко ранила саму Россию", - говорится в публикации.

6 апреля 2025 года Мониава написала о гибели детей при ракетном ударе по Кривому Рогу, а 13 апреля 2025 писала о смерти семьи в результате обстрела российскими военными города Сумы: "Когда читаешь новости, невозможно не представлять, что это по моей Новослободской улице сегодня прилетела ракета и попала в пассажирский автобус", - написала она в частности.

О протоколе стало известно в январе, Мониава тогда сказала, что в работе "Дома с маяком" ничего не меняется.

Мониава - соучредительница московского детского хосписа "Дом с маяком", а в 2018 году возглавила одноимённый благотворительный фонд, который помогает тяжелобольным детям и молодым людям получать паллиативную и реабилитационную помощь на дому и в хосписах Москвы и Московской области.

После начала войны Мониава организовала отдельный благотворительный фонд, направленный на помощь беженцам из Украины, приграничных регионов России и Нагорного Карабаха. В сентябре 2025 года он приостановил работу.