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Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге ушёл в отставку из-за скандала

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Йенс Шпан
Йенс Шпан

Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан объявил об отставке на фоне скандала, связанного с рождением ребёнка с помощью суррогатного материнства. Об этом сообщает N-tv со ссылкой на письмо политика. Шпан уведомил лидеров ХДС и ХСС Фридриха Мерца и Маркуса Зёдера, что покидает пост руководителя парламентской фракции.

Шпан и его супруг воспользовались услугами суррогатной матери за пределами Германии, где суррогатное материнство запрещено. Скандал возник из-за позиции ХДС, которая выступает против его легализации. Шпана обвинили в двойных стандартах.

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По словам политика, он понял, что его личное решение создать семью таким способом несовместимо с занимаемой должностью.

По данным N-tv, давление на Шпана оказывал канцлер Германии Фридрих Мерц. После его отставки Мерц назвал решение "правильным и неизбежным", заявив, что "доверие – высшее благо в политике". Обязанности главы фракции временно исполняет представитель ХСС Александр Хоффман.

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