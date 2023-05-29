Глава Генштаба ВС Чехии заявил, что война России с НАТО возможна

Начальник Генштаба армии Чехии Карел Ржехка допускает возможность войны между Россией и НАТО. По его словам, "Россия находится на траектории конфликта с альянсом". Об этом он заявил на конференции по внутренней безопасности и устойчивости государства, которая прошла в понедельник в Палате депутатов.

Ржехка также напомнил, что Чехия является членом НАТО. Это дает как преимущества, так и налагает определенные обязанности на страну. "Если начнется война, мы будем активными участниками с первого момента", – сказал начальник Генштаба ВС.

Карел Ржехка считает, что для предотвращения конфликта необходима подготовка и сдерживание. По его словам, армия пытается подготовиться к потенциальному конфликту высокой интенсивности с технологически развитым противником.

Если начнется война, большая часть армии отправится воевать в соответствии с планами альянса, подчеркнул Ржехка. Остальная часть военных, которые не будут участвовать в действиях за границей, продолжат действовать в Чехии для поддержания тылового обеспечения.