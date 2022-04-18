Глава германской земли согласовывала тексты выступлений с "Газпромом"

Глава правительства германской федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания, представительница Социал-демократической партии Мануэла Швезиг активно сотрудничала с российским "Газпромом", защищая его интересы в деле о постройке газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет британская The Times и германская пресса.

Журналисты получили доступ к переписке, связанной, в частности, с созданием экологического фонда с целью лоббировать скорейшую постройку и введение в эксплуатацию газопровода из России в Германию, против которого возражали США, Украина и ряд стран ЕС. "Северный поток – 2" был достроен, но не заработал. После российского вторжения в Украину власти Германии заявили о заморозке проекта.

Из опубликованной переписки следует, что сотрудничество Швезиг с компанией – владельцем "Северного потока – 2" было настолько плотным, что её представители даже предлагали свои исправления в тексты публичных выступлений главы германского региона. Менеджер по коммуникациям компании Nord Stream 2, согласно документам, в частности, подавал идею того, как "продвигать" фонд в поддержку газопровода: "как "умный ответ" на жёсткую линию США" – писал он главе германской федеральной земли. Кроме того, Швезиг предлагала участие "опытных профессионалов" из компании Nord Stream 2 в руководстве созданного по её инициаиве экологического фонда (он был закрыт после заморозки проекта газопровода).

Политические оппоненты уже призвали Швезиг к отставке. Сама она извинилась за свою поддержку "Северного потока – 2", как и ряд других политиков, прежде всего социал-демократов. "Путин обманул всех нас", – говорила ранее Швезиг о германских политиках, которые выступали за сотрудничество с Москвой. Под критику попал и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Ранее стало известно, что официальный Киев отказал в его визите в страну, что было подтверждено публично.