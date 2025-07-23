Глава Госдумы вновь призвал увековечить память Сталина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на последнем заседании весенне-летней сессии Думы, прошедшем 23 июля, вновь призвал увековечить память советского диктатора Иосифа Сталина, заявив о его ключевом вкладе в победу в Великой Отечественной войне.

Ранее Володин уже намекал на возможность переименования Волгограда обратно в Сталинград, однако отмечал, что этому препятствуют решения XX съезда КПСС, осудившего так называемый культ личности (город был переименован после другого съезда, XXII-го, на котором Сталин подвергался ещё более резкой критике). На этот раз он похвалил КПРФ за то, что она официально осудила решения XX съезда после критики со стороны Володина.

Полную цитату из выступления главы Госдумы приводит близкий к Володину журналист Эдвард Чесноков. Говоря о Сталине, Володин в частности отметил, что "как верховный главнокомандующий, он сделал все для победы в Великой Отечественной войне. И это так. Большое видится на расстоянии. Думаю, вы с этим согласитесь".

Далее Володин отметил, что в Европе после Второй мировой войны "многие улицы, бульвары, станции метро европейских городов носили имена Сталина, Сталинграда", однако в последнее время в Европе "умаляют заслуги тех, кто разгромил фашизм", а во Франции, по словам Володина, "переименовали бульвар, носящий имя Сталинграда". Говоря о XX съезде, Володин сказал, что его решение "заложило отношение к нам со стороны наших оппонентов". Теперь же "надо сделать всё для того, чтобы имена героев, полководцев, руководителей государства, обеспечивших победу, были защищены и увековечены".

Прямо о том, как следует увековечить имя Сталина, Володин на этот раз не сказал, однако в прошлом своём выступлении на эту тему он не исключал обратного переименования Волгограда в Сталинград.

Говоря о Франции, Володин, по всей видимости, имел в виду недавнее решение мэрии маленького города Дра переименовать бульвар, названный в честь Сталинградской битвы. Всего в городах Франции в честь Сталинграда (не Сталина) названы более 200 улиц, есть такие улицы также в Бельгии и Италии.

5 июля КПРФ, считающая себя наследницей правившей в Советском Союзе КПСС, приняла резолюцию, в которой объявила ошибочным доклад Никиты Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС в феврале 1956 года.

Этот доклад был посвящен осуждению культа личности Сталина, массового террора и преступлений второй половины 1930-х – начала 1950-х годов, вина за которые возлагалась лично на Сталина. Доклад считается началом хрущёвской оттепели. До последнего времени правильность реабилитации жертв репрессий и осуждение сталинского террора не подвергались сомнению со стороны российских властей, однако в последние годы Сталин всё чаще положительно характеризуется со стороны российских руководителей, растёт число памятников, возводимых в его честь. Большой резонанс в частности вызвало воссоздание в московском метро скульптурной композиции, центральную роль в которой играет фигура Сталина. Была пересмотрена государственная политика увековечения жертв репрессий, отменяются некоторые решения о реабилитациях.

В ходе весенней сессии Госдума вновь приняла ряд репрессивных законов, ужесточающих наказание по целому ряду политических статей. Одно из последних решений - установление ответственности за поиск экстремистских материалов в интернете, теперь за это будут штрафовать.