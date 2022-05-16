Глава грузинского оппозиционного телеканала приговорён к 3,5 годам тюрьмы

В Грузии основатель и автор нескольких политических ток-шоу оппозиционной телекомпании "Главный Канал" Ника Гварамия приговорён городским судом Тбилиси к трём годам и шести месяцам тюремного заключения по обвинению в "злостном использовании служебного положения" и нанесении ущерба телеканалу "Рустави-2" в 2015-2019 годах, когда Гварамия возглавлял эту телекомпанию, будучи её генеральным директором.

По утверждению генеральной прокуратуры, Гварамия якобы присвоил значительные средства "Рустави-2", а также растратил несколько миллионов долларов в ходе сомнительных финансовых операций.

Сам Ника Гварамия категорически отрицает вину, называя весь процесс политически мотивированным. При этом медиаменеджер ссылается на то, что "Главный канал", который он основал после ухода из "Рустави-2", считается остро критическим в отношении правящей партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили. Кроме того, в данный момент Гварамия руководит группой адвокатов, защищающих в ходе судебных процессов экс-президента страны, Михаила Саакашвили.

Оппозиционные партии Грузии, медиасообщество и неправительственные организации угрожают начать массовые акции протеста в случае, если власти немедленно не освободят журналиста, ставшего, по их мнению, жертвой репрессий со стороны властей, которые оппозиция считает пророссийскими.