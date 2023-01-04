Глава ГУР Украины: удары по РФ будут наноситься "всё глубже и глубже"

В ходе войны с Украиной не исключены новые удары по России, и они будут наноситься "всё глубже и глубже" внутри её территории. Об этом заявил в интервью американскому каналу АВС News руководитель Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов. При этом он не стал прямо говорить о том, что эти удары будет наносить Украина, отметив, что все комментарии даст после завершения войны.

По словам Буданова, он "был рад видеть" удары по российской авиабазе в Энгельсе Саратовской области, в сотнях километров от границы с Украиной. Ранее западные СМИ со ссылкой на украинских чиновников писали, что удары были нанесены украинскими беспилотниками, о том же заявляло российское Минобороны. Официальный Киев это не подтверждал и не опровергал.

Буданов подтвердил, что украинские военные будут наносить удары по аннексированному Крыму - Россия считает его частью своей территории, но с точки зрения Украины и подавляющего большинства стран мира, Крым - часть суверенной украинской территории.

Буданов высказал мнение, что война закончится победой Украины уже в 2023 году. Говоря о возможном дальнейшем ходе боевых действий, глава ГУР высказал предположение, что "самыми жаркими" они будут в марте. По словам Буданова, весной Украина планирует "серьёзное наступление" с целью выйти на границы 1991 года, что предполагает отвоевание занятых сейчас российскими войсками территорий, включая южные районы Запорожской и Херсонской области, часть Донбасса и Крым.

По словам Буданова, режим российского президента Владимира Путина стал "посмешищем для всего мира", отметив, что Россия перестала восприниматься как военная угроза для всего мира - если вынести "за скобки" её ядерный арсенал, который, по мнению главы украинской военной разведки, у Москвы необходимо или отобрать, или поставить под международный контроль. "Не следует бояться трансформации России. Это пойдет на пользу всему миру", - заявил Буданов.

Он также высказал предположение, что президент России серьёзно болен, но отметил, что Владимир Путин вряд ли умрёт до завершения войны. Буданов сослался на некие источники в окружении российского президента. Кремль неоднократно отвергал сообщения о том, что Путин мог бы быть болен. В последние годы Путин реже, чем раньше, участвует в массовых мероприятиях, предпочитая режим видеоконференции. В Кремле связывают это с пандемией COVID-19.