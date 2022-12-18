Глава Коми пообещал пересмотреть место размещения полигона в Эжве

Глава Республики Коми Владимир Уйба 18 декабря на встрече с жителями пригорода Сыктывкара Эжвы пообещал, что место размещения мусоросортировочного комплекса и полигона будет пересмотрено. Об этом сообщает корреспондент Север.Реалии.

Он сообщил, что даст поручение Минприроды Коми, чтобы ведомство нашло другое место для размещения полигона, так как власти республики учли выступления местных жителей против строительства комплекса и свалки.

Люди, собравшиеся в зале дома культуры бумажников, потребовали от Владимира Уйбы извинений за то, что он назвал протестующих против полигона "экологическим мусором". Он ушел со сцены.

На то же время, что и выступление Уйбы, была назначена встреча жителей с депутатом Госдумы Олегом Михайловым - противником сооружения полигона. Накануне, 17 декабря, МВД по Коми вынесло депутату Госдумы предостережение, сообщив, что встреча "противоречит закону", поскольку может спровоцировать "антиобщественное поведение". В предостережении отмечалось, что если Михайлов встретится с жителями, его могут привлечь за организацию несогласованного митинга.

Уйба в своём выступлении упомянул о том, что Михайлов собирался провести встречу, но предложил жителям вместо неё пойти смотреть футбол.

На входе в дом культуры бумажников стояла полиция.