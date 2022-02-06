Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин ушёл из организации 

Игорь Каляпин 

Глава правозащитной организации "Комитет против пыток", член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин, ушёл из организации. По его словам, это никак не связано с угрозами, которые ранее высказали в его адрес Рамзан Кадыров и другие руководители Чечни. По словам Каляпина, причиной его решения стали разногласия с коллегами - в частности, по вопросу развития "Комитета против пыток".

"Я считаю, что необходимо заниматься не только юридической работой, но на её основе также выстраивать общественно-политические действия. Все научились писать жалобы прокурору, в суд, в Следственный комитет, а надо что-то новое: с какими-то политиками начинать общаться, в какие-то комиссии ходить, с какими-то не очень приятными людьми взаимодействовать. Коллегам это очень не нравилось. Им просто было лень этим заниматься", - объяснил Каляпин.

Сообщается, что вместо Каляпина пост председателя "Комитета против пыток" занял член организации Сергей Бабинец.

В январе Рамзан Кадыров назвал Игоря Каляпина, который, в числе прочего, занимался проблемой прав человека в Чечне, а также ещё нескольких правозащитников и журналистов "пособниками террористов", призвав задержать их. Кадыров также заявил, что власти республики "всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы". С угрозами выступил также и ближайший соратник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов.

Ряд правозащитников и СМИ обратились в прокуратуру и Следственный комитет с требованием завести против чеченского руководства уголовное дело о возбуждении ненависти. Ответов от ведомств пока нет.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG