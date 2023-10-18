Глава контрразведки ФРГ: спецслужбы РФ активизировались в Германии

После 24 февраля 2022 года активность российских спецслужб в Германии значительно увеличилась. Об этом заявил глава контрразведки ФРГ - Ведомства по охране Конституции - Томас Хальденванг, отвечая на вопрос Радио Свобода.

По словам Хальденванга, ещё до начала полномасштабной войны в Украине российский шпионаж и подрывная деятельность в Германии достигли уровня холодной войны.

Российские спецслужбы используют весь находящийся в их распоряжении арсенал средств. Хальденванг отметил, что немецкая контрразведка регистрирует случаи "шпионажа с помощью внедрения классических агентов, которые пытаются развивать сеть контактов и добывать информацию". При этом они используют все имеющиеся в распоряжении методы "мягкого" шпионажа и шантажа. Глава контрразведки ФРГ отметил, что благодаря высылке весной 2022 года шпионов, скрывающихся под дипломатическим статусом, эта проблема стала менее насущной.

Однако Россия использует и другие методы. Например, так называемых "путешествующих агентов". "Не исключено, что в Германии и в восточной Европе находятся нелегалы с поддельными документами, которые пытаются выслеживать людей", — разъяснил Хальденванг Радио Свобода.

Глава Ведомства по охране конституции отметил также, что российские спецслужбы прибегают к современным технологиям, например, кибератакам. Так, перед парламентскими выборами российские хакеры взломали аккаунты ряда депутатов бундестага. Год назад группа APT 28 смогла даже взломать серверы бундестага и вывести большой объем информации.

Наряду с этими современными методами шпионажа Россия проводит операции по влиянию на население Германии. Ранее оно осуществлялось напрямую через российские государственные СМИ. После принятия санкций Евросоюза это стало не так просто, отметил Хальденванг. Однако эти СМИ до сих пор распространяют информацию через Интернет. Глава контрразведки указал на многочисленные попытки распространения российской пропаганды через социальные сети и с помощью так называемых инфлюэнсеров. Например, дочь переселенцев из России Алина Липп и другие блогеры "распространяют российские нарративы при прямом взаимодействии со спецслужбами в Москве". При этом речь, по его сьловам, идёт о пропагандистской дезинформации и так называемых фейковых новостях. "Конечно, российские спецслужбы пытаются достичь широкой публики в Германии", — подчеркивает Хальденванг. Их целевая группа – люди, которые с 1990 года приехали в ФРГ из России как так называемые "поздние переселенцы" или российские немцы. В Германии существует очень большая диаспора, в основном говорящая на русском языке. Российская пропаганда старается завладеть умами этих людей.

"Я должен подчеркнуть, что российская сторона не гнушается и чрезвычайно брутальными методами", — отметил глава немецкой контрразведки. Он напомнил в связи с этим об убийстве Зелимхана Хангошвили в центре Берлина, "которое однозначно было совершено по заказу российских спецслужб". Убийца был осужден и отбывает пожизненное наказание в Германии. Москва пыталась повлиять на США для того, чтобы обменять его на американских граждан, задержанных в России, однако Германия отказалась участвовать в этих сделках. Хальденванг упомянул также отравление Скрипалей в Великобритании и Алексея Навального в России как примеры жестоких методов российских спецслужб.

На вопрос Радио Свобода о том, насколько правомерны упрёки в отношении полиции Германии из-за якобы халатности при расследовании отравления Елены Костюченко, Хальденванг сказал: "Мы знаем эти упрёки. Однако я могу вас заверить, что наши органы работали с полной отдачей и в силу всех известных обстоятельств. Расследование было проведено очень хорошо. Мы ни в чём не можем упрекнуть себя". По словам Хальденванга, подозрения в отравлении Костюченко не подтвердились. На вопрос о том, известны ли вообще какие-либо случаи отравления российских оппозиционеров в Германии, глава контрразведки сказал лишь, что из-за соображений секретности информация не разглашается.