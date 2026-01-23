Глава Кузбасса извинился за обвинение матерей в гибели младенцев

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк извинился за обвинение матерей в гибели младенцев в роддоме Новокузнецкой городской больницы № 1.

С 4 января по 12 января 2026 года в этом роддоме умерли девять младенцев. В суде, который приостановил работу акушерского стационара на 90 дней, заявили, что при проведении эпидемиологического расследования в нём были выявлены нарушения санитарного законодательства и безопасности.

Сердюк 22 января во время прямого эфира выступил в защиту врачей. Он заявил, что версия об ошибке врачей несостоятельна, потому что у каждого младенца был свой врач. "Невозможно, чтобы все лечащие врачи одновременно допустили одну ошибку", – сказал он. Большинство детей, по его словам, были недоношенными.

"Вес при рождении у некоторых составлял 600 граммов, 800 граммов. Некоторые мамы не наблюдались в дородовом периоде вообще, то есть нет истории болезни, нет анализов, нет понимания, какое состояние здоровья было у будущей мамы. Печально говорить, но будущие мамы не просто не следят за своим здоровьем. Некоторые злоупотребляют, и у них есть вредные привычки. Конечно же недопустимо, что по скорой приезжают в роддом в состоянии опьянения", – заявил он.

Вечером в тот же день Середюк сообщил, что удалил запись эфира. Он заявил, что в ней "есть формулировки, которые в текущей ситуации могут быть восприняты неправильно". "Мне искренне жаль, что мои слова причинили кому-то боль", – написал он, призвав к "объективному расследованию обстоятельств" случившегося, сообщает "Настоящее Время".

Главного врача больницы Виталия Хераскова 13 января отстранили от должности. Он и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Алексей Эмих подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности. Хераскову суд назначил домашний арест, Эмиху – запрет определенных действий.