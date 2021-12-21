Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с семьями погибших на шахте

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в ДТП во время поездки в Прокопьевск, где планировал встретиться с семьями горняков, погибших в аварии на шахте "Листвяжная". Об этом Сибирь.Реалии сообщили в пресс-службе правительства области.

ДТП произошло утром на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла. Микроавтобус, в котором находился Цивилев, врезался в грузовик. В аварию попали ещё несколько автомобилей. "Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь", - сообщили в правительстве. Сам губернатор в ДТП не пострадал.

Взрыв на шахте "Листвяжная" произошел 25 ноября, погибли 46 горняков и пять горноспасателей. В интервью Сибирь.Реалии шахтеры рассказали о многочисленных нарушениях техники безопасности, добыче угля в условиях высокого содержания метана в воздухе. В рамках расследования данного уголовного дела были арестованы и сейчас находятся в СИЗО собственники и топ-менеджеры компании.