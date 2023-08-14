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Глава Кыргызстана подписал закон о запрете "пропаганды ЛГБТ"

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о запрете распространения на территории страны опасной для детей информации. Под ней, согласно документу, подразумевается информация, "отрицающая семейные и традиционно-общественные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям или другим членам семьи".

Также документ запрещает распространять в СМИ материалы, побуждающие детей к самоубийству, приёму наркотиков, табака и алкоголя, участию в азартных играх, проституции и попрошайничестве.

Правозащитники отмечают, что закон очень похож на тот, что был принят в 2013 году в России. Тогда Путин запретил так называемую пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Позже этот закон был ужесточён. Сейчас он запрещает "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола" среди всех россиян, фактически введя табу на обсуждение гомосексуальности и трансгендерности в любом, отличном от негативного, контексте.

Издание The Insider в свою очередь сообщает, что парламент Кыргызстана планирует принять законопроект об "иностранных агентах", который также очень похож на российский. Голосование по этому документу отложили на осень.

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