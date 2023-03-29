Глава МАГАТЭ ознакомился с мерами безопасности на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду посетил крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС для ознакомления с безопасностью станции в условиях её оккупации российскими войсками.

Как сообщает Reuters, Гросси пытается добиться соглашения между Украиной и Россией о защите АЭС в условиях войны.



Находясь на подконтрольной Москве территории, Гросси заявил российским СМИ, что ситуация на станции не улучшилась, боевые действия на территориях, прилегающих к АЭС, усилились. Глава МАГАТЭ заявил о необходимости найти реальные способы уменьшения угрозы катастрофы. Как отмечает "Евроньюс", Запорожская АЭС не производит электроэнергию с сентября прошлого года, когда был заглушен последний из её шести реакторов. Тогда же Гроссии впервые посетил станцию в связи с опасениями по поводу угрозы ядерной аварии. Наблюдатели МАГАТЭ постоянно находятся на АЭС с осени прошлого года.



Рафаэль Гросси в понедельник встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, что его попытки заключить соглашение по защите ЗАЭС будут продолжены.

В настоящее время АЭС получает электроэнергию, необходимую для работы систем охлаждения, чтобы предотвратить расплавление реакторов. Из-за перебоев с подачей электроэнергии за 13 месяцев персонал станции был вынужден 6 раз переключаться на аварийные дизель-генераторы. По словам Гросси, невозможно предсказать, когда вновь могут понадобиться резервные источники питания.