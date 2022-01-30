Глава МИД Франции: ЧВК Вагнера в Мали занимается грабежом

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в воскресном интервью газете Journal du Dimanche, назвал грабителями наёмников из ЧВК Вагнера, находящихся в Мали. "Голос Америки" пишет со ссылкой на источники в американской армии, что в провинции Сахель республики Мали находятся сотни российских наёмников и частой военной компании "Группа Вагнера"



Ле Дриан в интервью, в частности, называем вагнеровцев "бывшими российскими военнослужащими", снабжённых российским оружием. Они опираются на российскую логистическую поддержку, считает министр. Глава МИД Франции считает, что российские наёмники занимаются расхищением природных ресурсов страны в обмен на защиту военной хунты".



ООН, Франция и местные источники утверждают, что ЧВК Вагнера присутствует и в Центральноафриканской Республике.



«Вагнеровцы использует слабость некоторых государств, чтобы внедриться... и вернуть влияние России в Африке», - добавил Ле Дриан. Пришедшие к власти в Мали военные не согласны с такой оценкой действий российской ЧВК.



Министр иностранных дел Франции не уточнил, как будут действовать европейские силы, развернутые в регионе для борьбы с джихадистами, после того, как новая власть в Мали изгнала оттуда датских военнослужащих.

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