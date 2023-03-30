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Глава МИД Франции объявила в Литве о подготовке новых санкций против РФ

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в четверг завершила двухдневный визит в Литву, посвящённый подготовке саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в середине июля. Министр вновь подчеркнула единство стран Евросоюза в отношении вторжения российских войск в Украину и отметила неизбежность подготовки нового пакета европейских санкций "для остановки российской военной машины". Об этом сообщило Международное французское радио.

"Укрепление восточного фланга НАТО было необходимо и оправдано", заявила Катрин Колонна. Она подтвердила твердую и постоянную приверженность Франции безопасности и стабильности Литвы и всего Балтийского региона.

Глава МИД Франции участвовала в четверг в церемонии передачи французскими военными эстафеты воздушной полиции НАТО на авиабазе в Шауляй. С ноября прошлого года четыре истребителя Rafale выполняли патрулирование над странами Балтии по мандату НАТО. Теперь сотня военнослужащих и французские истребители покидают базу, но "вернутся в декабре на новую ротацию".

Катрин Колонна высказалась за усиление санкций против России, чтобы принудить Москву прекратить военные действия на территории Украины.

"Нам, без сомнения, придется разработать 11-й санкционный пакет. Этого требует ситуация"— сказала глава французской дипломатии.

Колонна встретилась в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и выразила поддержку Франции всем демократическим силам Беларуси.

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