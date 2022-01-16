Глава МИД Грузии проведёт в Брюсселе консультации по вопросам безопасности

В понедельник в Брюсселе начнутся двухдневные консультации по вопросам безопасности. 17 и 18 января вице-премьер правительства Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани проведёт встречи представителями НАТО и ЕС. Запланированы переговоры с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Одновременно состоится встреча с послами стран-членов НАТО.



Как сообщает МИД Грузии, стороны обсудят прошедшие на днях переговоры между НАТО и Россией по вопросам безопасности, а также развитие сотрудничества между НАТО и Грузией.



Накануне консультаций в Брюсселе, посол США в Тбилиси Келли Дегнан в специальном обращении особо отметила: никаких содержательных консультаций с Россией "о Грузии без Грузии нет и не будет".



Подтверждением тому стал телефонный разговор между Давидом Залкалиани и помощником госсекретаря США Карен Донфрид. Американский дипломат подробно проинформировала грузинского коллегу об американо-российских переговорах по вопросам безопасности и ситуации вокруг Украины, а также о требованиях России - не принимать Грузию и Украину в НАТО.



По сообщению МИД Грузии, помощник госсекретаря США Карен Донфрид "подтвердила право Грузии самостоятельно принимать решения по вопросам своей внешней политики".



Накануне своего визита в Брюссель Давид Залкалиани, резко осудил "кибератаку на Украину".

Тем не менее, член парламента от оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", Хатия Деканоидзе, занимавшая в прошлом пост главы Национальной полиции Украины, посетовала в беседе с корреспондентом РС: парламентское большинство от правящей партии "Грузинская мечта" продолжает затягивать принятие заявления об угрозе суверенитету Украины со стороны России".



Отношения между Тбилиси и Киевом охладели после того, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину 29 Сентября и оказался в грузинской тюрьме. Его украинский адвокат Евгений Грушовец заявил в пятницу, что в генеральной прокуратуре Украины возбуждены уголовные дел против грузинских должностных лиц "виновных в пытках и бесчеловечном обращении с гражданином Украины Михаилом Саакашвили".



Украинские власти эту информацию пока не подтвердили и не опровергли.