Глава МИД Кении хочет обсудить с РФ вербовку кенийцев в армию

Глава МИД Кении Мусалиа Мудавади намерен провести переговоры с российскими властями и призвать их остановить вербовку кенийцев в армию России для участия в войне против Украины. Об этом он сказал в интервью "Би-би-си".

Кенийское правительство оценивает число завербованных Россией граждан страны в 200 человек. Точное количество граждан Кении, которые принимали или принимают участие в войне на стороне России, остается неясным, поскольку никто из них, как отмечает "Настоящее Время", не записывался в российскую армию официально.

Мусалиа Мудавади назвал эту практику "неприемлемой". По его словам, это "досадный эпизод в позитивных и сердечных отношениях между нашими двумя странами".

По его словам, взаимодействие Кении с Россией будет сосредоточено на пресечении незаконной практики вербовки, включая обсуждение визовой политики и двусторонних трудовых соглашений, исключающих призыв на военную службу.

Кенийские власти, как заявил Мудавади, закрыли уже более 600 агентств по вербовке, которые обещают гражданам страны работу за границей. По данным Bloomberg, кенийцам в России обещали работу водителями грузовиков или охранниками.

"Мы помогли 27 кенийцам вернуться домой с линии фронта, там они думали, что будут выполнять другую работу, но в итоге были втянуты в боевые действия", – цитирует заявление главы МИД Кении от 10 февраля Bloomberg. По его словам, он планирует "посетить Москву, чтобы подчеркнуть, что это явление надо остановить".

Сколько кенийцев погибли на войне против Украины, неизвестно. Родственники, обратившиеся в российское посольство в Найроби за разъяснениями, рассказали Би-би-си, что им отказывают в приёме. "Семьи, с которыми мы общались, говорят, что не могут похоронить своих близких, потому что их тела до сих пор находятся в другом месте, – сказал Мусалиа Мудавади. – Это сложно, потому что, помните, это зависит от того, где было найдено тело. Некоторые были найдены в Украине – мы также работаем с правительством Украины, чтобы попытаться репатриировать останки этих людей".

В ноябре 2025 года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в рядах российской армии воюют по меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран. Это те, кто был идентифицирован, поэтому фактически их может быть больше.

По его словам, Россия вербует граждан африканских стран различными методами: некоторым предлагают деньги, других обманывают. "Подписание контракта равносильно подписанию смертного приговора, – отметил он. – Большинство из них немедленно отправляют на так называемые "мясные штурмы", где их быстро убивают. Российское командование понимает, что за убитого иностранца не будет ответственности, поэтому к ним относятся как к второсортному, расходному человеческому материалу. Большинство наёмников не живут больше месяца".