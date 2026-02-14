Глава МИД Китая: Европа должна участвовать в переговорах по Украине

Глава МИД Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, высказался за участие Европы в переговорах о завершении войны в Украине.

Он также поддержал идею о возобновлении прямого диалога ЕС и его стран с Россией, которую в последнее время высказывал ряд лидеров, в частности президент Франции Эммануэль Макрон.

"Поскольку конфликт разразился именно здесь, в Европе, Европа имеет полное право участвовать в переговорах в надлежащее время", - заявил Ван И. "Европа не должна быть в меню, она должна быть за столом", - сказал китайский представитель.

Он также отметил, что Европе следует представить свои идеи и планы по урегулированию. При этом он не стал давать оценку нынешней политике ЕС по отношению к России и войне в Украине.

По мнению Ван И, сейчас есть окно возможностей для завершения войны, и стороны "должны воспользоваться этой возможностью, чтобы достичь всеобъемлющего, прочного и обязательного для исполнения мирного соглашения".

Ранее сообщалось о встрече Ван И с главой МИД Украины Андреем Сибигой, по итогам которой Сибига заявил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины. Ранее в Киеве нередко критиковали Китай, выражая сомнение в нейтральности его позиции и заявляя об участии Пекина в поставках в Россию необходимых для войны материалов. Президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене в субботу заявил, что Китай по-прежнему способствует обходу санкций против России.

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер накануне в Мюнхене заявил, что Китай мог бы остановить войну России с Украиной, но не делает этого. "Китай может позвонить Владимиру Путину и закончить эту войну завтра", - сказал представитель США. Он также отметил, что Пекин мог бы остановить поставки в Россию продукции двойного назначения и прекратить покупать российские энергоносители.

Накануне в Мюнхене прошла встреча Ван И и госсекретаря Марко Рубио. В Госдепартаменте назвали её "позитивной и конструктивной". На встрече обсуждалась подготовка визита Дональда Трампа в Пекин в апреле. В своём выступлении Ван И отметил, что ряд голосов в США по-прежнему "делают всё, чтобы нападать на Китай и клеветать на него". Он отметил, что Пекин готов к "прагматичным" отношениям с США.



