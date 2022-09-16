Глава МИД Латвии: "Россияне, не пытайтесь пересечь границу"

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в твиттере обратился к гражданам России с призывом не приезжать в страну. Он напомнил, что с 19 сентября Латвия ограничит въезд для граждан России, обладающих шенгенскими визами. Решение об этом ранее приняли власти четырёх стран – кроме Латвии, это Эстония, Литва и Польша.

Причиной решения Ринкевичс в своём твите, написанном на русском языке, назвал соображения безопасности и российскую агрессию против Украины. "Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны!" – написал далее глава МИД Латвии. Твит вызвал бурную дискуссию, часть комментаторов поблагодарила власти Латвии за принятое решение, другие напомнили о том, что страны ЕС продолжают закупать в России энергоносители, тем самым косвенно финансируя войну, или же раскритиковали тон сообщения министра.

Страны Балтии и Польша объявили, что не будут пропускать через свою границу россиян с шенгенскими визами, даже выданными другими странами Шенгенского соглашения. Исключения будут делаться для тех, кто въезжает по семейным и гуманитарным обстоятельствам. Ранее эти же страны были в числе тех, кто добивался от ЕС полного запрета на выдачу виз россиянам. Такой запрет введён не был, однако Евросоюз приостановил действие упрощённого визового режима с Россией – что приведёт, по меньшей мере, к удорожанию виз и увеличению срока их выдачи.

Финляндия остаётся единственной страной ЕС, граничащей с Россией, которая не стала вводить запрет для пересечения своей границы для обладателей шенгенских туристических виз.

На обладателей видов на жительство введённые ограничения на данный момент не распространяются. Как сообщает Delfi, Сейм Латвии в пятницу в первом чтении принял законопроект об ужесточении выдачи и продления ВНЖ для граждан России и Беларуси.