Глава МИД Латвии уходит с поста из-за скандала с частными самолетами

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш сегодня объявил, что 10 апреля покинет свой пост. Причина ухода – обвинения в адрес политика в чрезмерном количестве перелётов частными авиарейсами, которые значительно превысили отведённый на это государственный и европейский бюджет. На прошлой неделе генеральная прокуратура Латвии начала расследование о тратах Кариньша. Об этом сообщают Латвийские общественные СМИ.

Скандал вокруг частных рейсов, которыми Кришьянис Кариньш пользовался во время своего пребывания на посту министра иностранных дел Латвии, разворачивается несколько месяцев. В конце прошлого года в Европейском Совете отметили, что на перелёт делегаций латвийского министра для участия мероприятиях ЕС тратилось в несколько раз больше, чем на других участников. Сумма трат на рейсы Кариньша с 2019 по 2021 год составила 613 830 евро или 1/5 всего бюджета, потраченного на перелёты правительств остальных 26 стран-членов ЕС. Государственная канцелярия Латвии также провела проверку, которая показала, что еще около 600 000 евро Кариньш потратил на перелёты уже из внутреннего бюджета страны. За последние 2 года чиновник 18 раз летал на частных самолетах. В результате генеральная прокуратура Латвии начала расследование о возможной растрате средств на перёлеты главы МИД.

Глава правительства Латвии Эвика Силиня сообщила журналистам, что министр иностранных дел не заканчивает свою политическую карьеру. “Конечно он продолжит баллотироваться на выборах в Европарламент, отдавая себя в руки избирателей, чтобы они оценили его шаг как политика, берущего на себя политическую ответственность”, - отметила Силиня. Она также сказала, что глава МИД "повёл себя как порядочный западный политик".

Сам Кариньш, в прошлом занимавший и должность премьер-министра Латвии, не признаёт какую-либо вину, но, по заявлениям, готов уйти с поста, “дабы не мешать работе правительства”. По сообщениям латвийских журналистов, ни бывший, ни текущий президенты Латвии не пользуются частными самолетами. После ухода чиновника с поста 11 апреля Сейм Латвии назначит нового министра иностранных дел. Изменения в составе правящей коалиции из-за отставки Кариньша едва ли возможны.