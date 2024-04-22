Глава МИД Швеции: ЕС может запретить поставки СПГ из России

Европейский союз намерен включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в 14-й пакет санкций, введённых в отношении России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрём перед встречей министров иностранных дел стран Евросоюза.

Новый пакет санкций также будет включать меры по сдерживанию российского "теневого флота", добавил Биллстрём.

ЕС ввел эмбарго на импорт российских нефти и нефтепродуктов, трубопроводный газа и СПГ запрет не затронул. Однако поставки значительно сократились после начала боевых действий в Украине и взрывов на "Северных потоках".

Эмбарго на поставки российского газа не вошли в предыдущий пакет санкций, поскольку среди стран ЕС нет согласия по этом вопросу. В частности Австрия и Венгрия, по-прежнему в значительной степени зависят от поставок российского газа.

Россия сейчас является вторым по величине поставщиком СПГ в Евросоюз после США с долей рынка около 16% по итогам прошлого года. По данным аналитической компании Kpler, страны ЕС в 2023 году купили более 15 миллионов тонн российского сжиженного газа, что почти на 40% больше, чем в 2021 году.

Европейскому союзу по-прежнему необходимо импортировать российский сжиженный природный газ для того, чтобы избежать энергетического шока, считает Агентство по сотрудничеству регуляторов энергетических рынков ЕС (ACER). Его отчёт цитирует Financial Times. Евросоюзу пока трудно найти баланс между энергетической безопасностью и стремлением нанести удар по доходам России путем сокращения закупок газа, отмечает ACER.

О "теневом флоте" России, который позволяет обходить потолок цен на нефть и нефтепродукты, писало, в частности, агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg, в 2023 году практически вся российская нефть, поставки которой осуществлялись по морю, продавалась по цене выше 60 долларов за баррель. Для обхода санкций российские компании используют так называемый теневой флот - танкеры, которые формально ходят под флагами стран, не присоединившихся к санкциям, но на деле находятся во владении российских компаний.

В декабре США и другие страны "Группы семи" объявили об ужесточении мер по контролю за соблюдением ценового потолка на российскую нефть. Под американские санкции попали компании из ОАЭ, Турции и Либерии, управляющие 50 танкерами, которыми владеют российские компании, в частности "Совкомфлот".

В Москве считают вводимые санкции нелегитимными.