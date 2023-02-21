Глава МИД Словакии подверг критике позицию Виктора Орбана

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер грубо выругался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его политику, играющую на руку президенту России Владимиру Путину, сообщила "Европейская правда" со ссылкой на пост Качера в Facebook.

Глава словацкого МИД, в частности, считает, что военная помощь Украине морально оправданный шаг, поскольку россияне вторглись в страну и убивают украинцев. Качер подчеркнул, что Евросоюз демонстрирует единство в помощи Киеву, и только Венгрия держится в стороне. Качер назвал аморальной известную позицию Венгрии - "это не наша война".

Качер, как отмечает "Европейская правда", согласен с мнением венгерской стороны (которую он называет "коллаборационистами российских агрессоров") в том, что поставка оружия в Украину затягивает конфликт и откладывает мир.

Министр иностранных дел Словакии подверг критике и позицию экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который, по словам Качера, хочет "путинского мира, как Орбан".