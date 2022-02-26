Глава МИД Украины: ЕС близок к решению об отключении РФ от SWIFT

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что страны Евросоюза практически договорились об отключении России от международной системы финансовых переводов SWIFT. Этого добивался Киев в связи с российским вторжением в Украину. Мера рассматривается как серьёзный удар по российской банковской системе.

Как написал Кулеба в фейсбуке, официально решение ещё не принято, но все страны ЕС уже одобрили эту меру, теперь начнётся техническая подготовка к введению санкций. "Мы грызли-грызли и выгрызли" - написал Кулеба, поблагодарив украинских дипломатов за работу.

Ранее сообщалось, что ряд стран ЕС, в частности Германия, Италия, Кипр, Венгрия выступали против этой меры, однако постепенно все они сняли свои возражения. Агентство Reuters со ссылкой на французских дипломатов также сообщает, что ни одна из стран не будет блокировать отключение России от SWIFT, но переговоры о различных деталях этой меры ещё продолжаются.

Отключить Россию от SWIFT ранее призвала Великобритания. США заявили, что не против этой меры, но возможность отключения зависит от позиции ЕС.

Евросоюз в связи с признанием Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" и начавшимся 24 февраля вооружённым вторжением ввёл уже два пакета санкций. Под них попало почти всё руководство государства, включая президента Владимира Путина. Введены также секторальные санкции, санкции против крупнейших банков и ряда предприятий.